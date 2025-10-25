Достижения.рф

«Нам было важно всё»: актриса Валерия Ланская рассказала о свадьбе с Марком Дорбским

Валерия Ланская и Марк Дорбский (Фото: Instagram* / @valerielanskaya)

Актриса Валерия Ланская, известная по сериалу «Принцесса цирка», раскрыла подробности своей свадьбы с композитором Марком Дорбским. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Пара официально зарегистрировала брак 21 октября и отпраздновала это событие в уютной атмосфере среди родных и друзей.

По словам Ланской, они с Марком самостоятельно продумали каждую деталь торжества — от декора до меню.

«Антураж и меню мы продумывали сами, от и до, включая самые незначительные, казалось бы, мелочи. Но нам было важно всё. Ведь именно из нюансов создается общее целое. Настроение и впечатление! То, что останется в памяти навсегда!» — рассказала актриса.
Ранее Ланская была замужем за режиссёром Стасом Ивановым, от которого воспитывает сына Артемия, родившегося в 2015 году.

