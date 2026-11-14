«У меня столько дел»: Бьянка резко ответила на критику внешности после пластики

14 ноября 2026, 15:28

Певица Бьянка объяснила, почему не реагирует на хейт насчёт внешности

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певица Бьянка прокомментировала обсуждение своей внешности после изменений, связанных с пластическими и косметологическими процедурами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Ранее её врач публиковал фотографии артистки до и после преображения, которые вызвали активную реакцию в интернете. Внешность исполнительницы продолжают обсуждать, однако сама она, по собственным словам, не следит за критикой.



На премии «Звезды хайпа» Бьянка заявила, что сейчас у неё много других забот, в том числе ремонт, поэтому интернет-дискуссии её не интересуют. При этом певица рассказала, что регулярно использует аппаратные косметологические процедуры и доверяет рекомендациям своего врача.





«Я без понятия, что обсуждают в интернете, у меня столько дел, плюс ремонт, поэтому мне всё равно (прим. ред.), что там обсуждают. Все аппаратное я использую. Доктор мне говорит: «Тебе сейчас это надо», я говорю: «Окей, я тебе доверяю», — и он мне все делает», — сказала Бьянка на премии «Звезды хайпа».