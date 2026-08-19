«Нам друг другу морды бить?»: Пригожин ответил противникам концерта Канье Уэста в России
Иосиф Пригожин выступил против отмены концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге
Российский продюсер Иосиф Пригожин выступил против отмены концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Газета.Ru» в своем телеграм-канале.
Продюсер заявил, что после выступления рэпера мир увидит, что Россия — открытая страна. Он назвал требования общественников о запрете концерта таким же хайпом, как и скандальные заявления самого артиста о Гитлере.
«Они что, хотят, чтобы мы вообще со всем миром поссорились и били друг другу по морде? Эти вещи открывают шлюз в определенном смысле к тому, что мы цивилизация, что мы никому не запрещаем. Эти истории с линчеванием ни к чему хорошему не приводят», — высказался Пригожин.По его словам, патриотизм рождается там, где есть условия для жизни, возможность выбора и свобода, благодаря которым у людей появляется желание жить и работать. Чем чаще западные артисты будут посещать Россию, а российские — Запад, тем проще будет налаживать взаимопонимание между странами, заключил продюсер.
Концерт Канье запланирован на 10–11 октября в Санкт-Петербурге. Как пишут СМИ, на этом фоне стоимость проживания в отелях и билетов на транспорт выросла вдвое. Сам рэпер может получить за шоу около 25 миллионов долларов. При этом он выплатит в бюджет РФ не менее 300 миллионов рублей налогов.