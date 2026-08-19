«Нам друг другу морды бить?»: Пригожин ответил противникам концерта Канье Уэста в России

19 августа 2026, 17:29

Иосиф Пригожин выступил против отмены концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Российский продюсер Иосиф Пригожин выступил против отмены концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Газета.Ru» в своем телеграм-канале.





Продюсер заявил, что после выступления рэпера мир увидит, что Россия — открытая страна. Он назвал требования общественников о запрете концерта таким же хайпом, как и скандальные заявления самого артиста о Гитлере.

«Они что, хотят, чтобы мы вообще со всем миром поссорились и били друг другу по морде? Эти вещи открывают шлюз в определенном смысле к тому, что мы цивилизация, что мы никому не запрещаем. Эти истории с линчеванием ни к чему хорошему не приводят», — высказался Пригожин.