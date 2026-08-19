Рэпер Гуф перенес свой концерт в российском городе

19 августа 2026, 15:51

Рэпер Гуф перенес концерт в Астрахани с 22 августа на 5 декабря

Алексей Долматов (Фото: Инстаграм*/therealguf)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) перенес концерт в Астрахани. Об этом сообщается в телеграм-канале созданного им творческого объединения «DOMA».





Выступление было запланировано на 22 августа, однако его перенесли на 5 декабря. Артист настоял на соблюдении своего технического райдера. Все ранее купленные билеты остаются действительными на новую дату.

«Спасибо за понимание. До встречи в Астрахани!», — говорится в сообщении.