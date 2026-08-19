Рэпер Гуф перенес свой концерт в российском городе
Рэпер Гуф перенес концерт в Астрахани с 22 августа на 5 декабря
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) перенес концерт в Астрахани. Об этом сообщается в телеграм-канале созданного им творческого объединения «DOMA».
Выступление было запланировано на 22 августа, однако его перенесли на 5 декабря. Артист настоял на соблюдении своего технического райдера. Все ранее купленные билеты остаются действительными на новую дату.
«Спасибо за понимание. До встречи в Астрахани!», — говорится в сообщении.Ранее Гуф публично отреагировал на пост своей бывшей жены, телеведущей и рэп-исполнительницы Айзы-Лилуны Ай, посвящённый её жизни до и после переезда на Бали.