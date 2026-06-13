«Нам места не осталось»: Иосиф Пригожин назвал главную ложь шоу-бизнеса
Иосиф Пригожин назвал враньём слухи о недопуске молодых артистов на сцену
Продюсер Иосиф Пригожин назвал ложью утверждения о том, что старшее поколение артистов будто бы не пускает молодых на сцену.
В беседе с NEWS.ru деятель культуры заявил, что в шоу-бизнесе сейчас достаточно много молодёжи.
«Кто-то придумал, мол, молодым не дают дорогу. Враньё! Вы посмотрите, какое количество молодых артистов сегодня присутствует на рынке. Даже нам места не осталось!» — заявил Пригожин.Продюсер добавил, что молодёжи в шоу-бизнесе уже заметно больше, чем взрослых и опытных исполнителей. Он отметил, что среди молодых артистов встречаются и очень наглые, готовые любой ценой пробиться на творческий олимп.
«Если мы им уступаем дорогу, то они нам — не все и не всегда. Есть очень наглые, рвутся, расталкивая локтями всех», — сказал бизнесмен.Отмечается, что конкретных имён Иосиф Игоревич не назвал.