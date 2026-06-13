Жена Александра Цекало рассказала о восстановлении после травмы на массаже

13 июня 2026, 12:46

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин продолжает восстановление после травмы, которую получила во время сеанса массажа. В личном блоге она опубликовала снимок из больницы, где сидит в инвалидной коляске.





Модель призналась, что переживает трудный период и не знает, когда закончится восстановление. При этом Дарина подчеркнула: поддержка близких и работа медперсонала помогают ей справляться.

«Можно ли, чёрт возьми, получить хотя бы примерное понимание, когда это закончится? В духе фразы: «И это тоже пройдёт», — написала Эрвин.

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

«Лекарства помогают, но именно медсёстры заставляют тебя поверить, что всё будет хорошо», — заявила звезда.