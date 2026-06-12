Лерчек посетила два светских мероприятия за 48 часов, несмотря на болезнь

12 июня 2026, 17:16

Лерчек побывала на двух мероприятиях в Москве, несмотря на онкологию

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжёлую болезнь. Об этом информирует Telegram-канал «Светский хроник».