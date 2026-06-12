Лерчек посетила два светских мероприятия за 48 часов, несмотря на болезнь
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжёлую болезнь. Об этом информирует Telegram-канал «Светский хроник».
Чекалина побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность». Фестиваль проходит с 11 по 14 июня. Для выхода звезда выбрала мини-платье в горошек и босоножки на каблуке.
Из-за лечения у Валерии выпали волосы, поэтому знаменитость надела парик с чёлкой. Во второй раз Чекалина пришла на мероприятие от компании «Феномен культуры» вместе с мужем Луисом Сквиччиарини.
Ранее Лерчек вышла на связь после шестого курса химиотерапии. Она пожаловалась, что у неё не очень много энергии и плохой аппетит.
Читайте также: