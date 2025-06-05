«Птичка»: Настя Ивлеева показала второе свадебное платье — фото

05 июня 2025, 08:09

Настя Ивлеева показала второе свадебное платье со шлейфом и пушистой накидкой

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Telegram @ivleeva360)

Недавно Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились в Крыму. Блогерша и телеведущая показала на камеру удивительное платье, которое фанаты тут же принялось обсуждать. Однако у нее был и второй образ. Анастасия выложила новые фото в личном блоге, и подписчики вновь ответили ей восхищением и пожеланиями счастья.





Настя выбрала себе белое платье-футляр с небольшим шлейфом и воздушной накидкой.



И, если свой первый наряд теледива показывала либо с монохромным фильтром, либо на черном фоне, то для второго антураж совершенно иной. Зелень, голубое небо и такой же голубой бассейн.





Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Под постом со вторым свадебным нарядом Ивлеева лаконично подписала: «Птичка».



Свадьба Насти и Филиппа прошла в Ялте, где пара арендовала элитный отельный комплекс с виллами, рестораном и спа за 4 миллиона рублей, включая 1,6 миллиона за виллу для молодоженов.



Чтобы сохранить приватность, Настя и Филипп запретили съемку, изъяв телефоны у персонала. За «секретные» кадры работников могли оштрафовать или даже уволить.



Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Правда, на фоне счастливых новостей свекровь Насти Ивлеевой удивила необычным замечанием. Она заявила, что жалеет всех избранниц Филиппа.





«Всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — отметила Дарья Семенова.