Алексей Воробьев покажет свою «тайную дочь» в последней работе Романа Мадянова
Алексей Воробьёв впервые показал свою «тайную дочь» в фильме «Больше чем футбол», ставшем также последним проектом актера Романа Мадянова. О своих эмоциях относительно кинокартины Алексей рассказал в интервью «Комсомольской Правде».
Воробьев исполнил в фильме главную роль, играя футболиста, который борется за победу. Роль позволила актеру вернуться к спорту, который он любил с детства. Воробьев пояснил, что в юности был бомбардиром тульской команды-чемпиона, однако потом перед ним встал выбор: музыка или спорт.
«Я выбрал музыку, и ни разу об этом не пожалел. Но, как известно, бывших футболистов не бывает, и этот спорт, научивший меня очень многому, навсегда остался со мной. Поэтому в машине у меня всегда лежат мяч и бутсы, и я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы поиграть», — признался актер.В «Больше чем футболе», который выйдет уже 12 июня (в День России), Воробьев не только спортсмен, но и отец. Алексей тепло похвалил юную актрису Адель Гадаускас, которая играет его дочку.
«Адель стала моей первой кино-дочерью. Она невероятно талантлива, и я искренне желаю, чтобы жизнь была к ней добра», — добавил Воробьев.Настоящих детей от Алексея его фанаты пока не ждут. А, даже если они и появятся, велика вероятность, что от публики это будут держать в секрете. Лишь недавно стало известно о женитьбе Воробьева на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Пара не хотела признаваться в отношениях.
И, скорее всего, скрыть брак хотел именно Алексей. Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» объяснила, почему.
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