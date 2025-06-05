Алексей Воробьев покажет свою «тайную дочь» в последней работе Романа Мадянова

05 июня 2025, 06:58

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв впервые показал свою «тайную дочь» в фильме «Больше чем футбол», ставшем также последним проектом актера Романа Мадянова. О своих эмоциях относительно кинокартины Алексей рассказал в интервью «Комсомольской Правде».





Воробьев исполнил в фильме главную роль, играя футболиста, который борется за победу. Роль позволила актеру вернуться к спорту, который он любил с детства. Воробьев пояснил, что в юности был бомбардиром тульской команды-чемпиона, однако потом перед ним встал выбор: музыка или спорт.





«Я выбрал музыку, и ни разу об этом не пожалел. Но, как известно, бывших футболистов не бывает, и этот спорт, научивший меня очень многому, навсегда остался со мной. Поэтому в машине у меня всегда лежат мяч и бутсы, и я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы поиграть», — признался актер.

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)



«Адель стала моей первой кино-дочерью. Она невероятно талантлива, и я искренне желаю, чтобы жизнь была к ней добра», — добавил Воробьев.