«Нам всегда есть, о чём поговорить»: разведённую Алсу заметили в объятиях известного мужчины

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
После развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу погрузилась в творчество. На днях она снимала клип на песню «Чужая». Кастинг на роль клипового возлюбленного певицы был жёстким, но удалось выбрать мужчину, в котором Алсу почувствовала родную душу.
В партнёры исполнительнице был выбран известный актёр Константин Крюков.
Константин Крюков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица решила сохранить интригу, указав не смелые решения в клипе. Однако раскрывать их она не стала.
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Константин Крюков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«У нас с Костей интересная история, наши дочки учились с первого класса вместе. В одной школе, в одном классе. Они до сих пор дружат. Поэтому нам всегда есть, о чём поговорить», – рассказала Алсу в беседе со StarHit.Крюков отметил, что его дочь уже ранее принимала участие в съёмках клипа Алсу, поэтому он решил сразу согласиться.
«Это уже семейное дело, обязательно надо!», – добавил актёр.Также Алсу рассказала, о чём будет клип. Конечно же, о трагической любви. В нём будет всё, как в жизни, когда назрела необходимость принять правильное решение, но возлюбленные не могут этого сделать.
Певица решила сохранить интригу, указав не смелые решения в клипе. Однако раскрывать их она не стала.
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Анастасия Чинкова