«Понимаю, где вела себя неправильно»: Алсу признала вину в разводе с Абрамовым

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
Певица Алсу заявила, что признала вину в разводе с бывшим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
В своих соцсетях исполнительница затронула тему важности принятия ошибок. Алсу убеждена, что нужно уметь отвечать за свои поступки, а не перекладывать ответственность на других. Она подчеркнула, что смогла найти в себе силы признать и свою вину в разводе, который произошёл из-за многочисленных измен Абрамова.
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«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», – написала Алсу.Также артистка подчеркнула, что принятие ошибок помогло ей «подняться со дна». Она не скрывает, что тяжело переживала развод с супругом и даже посещала психолога.
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Анастасия Чинкова