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«Понимаю, где вела себя неправильно»: Алсу признала вину в разводе с Абрамовым

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу заявила, что признала вину в разводе с бывшим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
В своих соцсетях исполнительница затронула тему важности принятия ошибок. Алсу убеждена, что нужно уметь отвечать за свои поступки, а не перекладывать ответственность на других. Она подчеркнула, что смогла найти в себе силы признать и свою вину в разводе, который произошёл из-за многочисленных измен Абрамова.

«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», – написала Алсу.
Также артистка подчеркнула, что принятие ошибок помогло ей «подняться со дна». Она не скрывает, что тяжело переживала развод с супругом и даже посещала психолога.

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#развод
#отношения
#соцсети
#психолог
#семья
Ирина Пинчук раскрыла, сохранит ли общение с Араем Чобаняном после развода
25 февраля 2025, 12:51

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Накануне Ирина Пинчук поставила точку в скандале с изменами супруга. По всей видимости, Арай Чобанян не смог доказать верность жене, поэтому звезда «Дома-2» объявила о разводе.
«Вот и всё, ребятки. Хочу поставить точку здесь и сейчас. К сожалению, мы разводимся», – написала Пинчук в личном блоге, сопроводив текст кадрами из семейного архива.
После этого Ирина раскрыла, планирует ли поддерживать общение с отцом своих детей после развода. Телезвезда дала понять, что не собирается скандалить с мужем-изменщиком или вычёркивать его из своей жизни. У пары есть двое сыновей, которых они продолжат воспитывать вместе.

«Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь – интересная штука», – объяснила Пинчук.
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#жизнь
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#развод
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Смерть Сергея Бодрова-младшего и алкогольная зависимость: что убило режиссера фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова
25 февраля 2025, 12:48

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Алексей Балабанов — режиссер, ставший одной из знаковых фигур в отечественном кинематографе. 25 февраля великому мастеру исполнилось бы 66 лет. О его личной жизни, творческом пути и причинах смерти расскажет «Радио 1».

Биография Алексея Балабанова


Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске, где прошли его детство и юность. Его отец, Октябрин Сергеевич, работал главным редактором объединения научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии. Мать, Инга Александровна, была медиком и возглавляла местный НИИ физиотерапии и курортологии.

«Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал «бомбы» и подкладывал в урны, раньше железные такие были, и ждал реакции прохожих. Играл в карты», — рассказал режиссер.

Еще в старших классах будущий режиссер проявил себя в творчестве: вместе с другом Евгением Горенбургом создал музыкальную группу «Кери», где играл на гитаре. В репертуаре коллектива были хиты The Beatles, Deep Purple и Led Zeppelin.

В 1976 году Балабанов окончил школу, но выпускной вечер запомнился ему не только получением аттестата: накануне он ввязался в драку из-за девушки и лишился двух зубов.

После школы он поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков.

«Родители ткнули — мне все равно было, где учиться. Я в Политехнический собирался, потому что все туда шли из школы, хотя в физике вообще ничего не понимал. Ни в физике, ни в химии. Но все поступали в УПИ, Уральский политехнический, он самый большой, целый город. Но родители решили по-другому — я им благодарен», — вспоминал Балабанов.

Полученные знания пригодились ему во время армии: в 1981 году, завершив учебу, он был направлен на военную службу в качестве переводчика. За два года Балабанов побывал в Эфиопии, Анголе, Гвинее, Южном Йемене, Сирии и в Афганистане. Этот опыт, а также рассказы сослуживцев впоследствии нашли отражение в его фильмах.

Режиссерская карьера


Демобилизовавшись в 1983 году, Балабанов решил связать свою жизнь с кино. Отец помог ему поступить во ВГИК на сценарное отделение научно-популярных фильмов. Однако долго он там не задержался: он провалился на первом же экзамене Алексей решил покинуть ВУЗ.

«Преподаватель мне говорит: "Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?" Я посмотрел и подумал: "Чего, дурак, что ли?". Уехал с сессии и больше не приезжал», — рассказал Алексей в интервью для книги «Балабанов»

Вернувшись в Свердловск, он устроился на киностудию, начав карьеру с должности третьего помощника режиссера.

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В 1987 году он поступил на Высшие режиссерские курсы в Москве, выбрав направление «Авторское кино» под руководством Бориса Галантерa.

В том же году снял свою первую короткометражку «Раньше было другое время». Сценарий он написал всего за ночь, а съемки проходили в свердловском ресторане «Старая крепость». Средств на массовку и декорации у него не было, поэтому Балабанов уговорил посетителей ресторана принять участие в съемках. Среди приглашенных звезд Балабанов задействовал своих старых друзей — группу Nautilus Pompilius.

С начала 90-х его карьера стремительно набирала обороты. Он не только снимал фильмы, но и выступал сценаристом и продюсером. Среди первых успешных работ выделяются «Трофимъ», «Счастливые дни» и «Замок». Две последние картины получили высокие оценки критиков и престижные награды.

Фильмы Алексея Балабанова


Балабанов известен своей неповторимой авторской стилистикой и умением отражать дух времени. Его фильмы часто поднимают сложные, порой болезненные темы, и отличаются честным, бескомпромиссным взглядом на российскую действительность.

Помимо культовой дилогии «Брат», в его фильмографии значатся такие значимые картины, как:

  • «Про уродов и людей» (1998) — мрачная драма о зарождении индустрии эротической фотографии в Петербурге конца XIX века.
  • «Война» (2002) — о российском солдате, оказавшемся в плену у чеченских боевиков.
  • «Груз 200» (2007) — жесткая социальная драма, ставшая одной из самых шокирующих картин российского кино.
  • «Мне не больно» (2006) — история о любви на фоне безденежья и социальных различий.
  • «Кочегар» (2010) — фильм о ветеране войны, который живет в своем мире и не замечает окружающего хаоса.
Последней работой Балабанова стал фильм «Я тоже хочу» (2012), который стал своеобразным итогом его творчества.

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Брат» и «Брат 2»

«Брат» (1997)


Фильм, ставший культовым для поколения 90-х, рассказывает историю Данилы Багрова (Сергей Бодров-младший), который возвращается из армии и отправляется в Петербург к брату. Там он оказывается втянутым в криминальный мир, но при этом сохраняет свои моральные принципы.

Балабанов снял картину с минимальным бюджетом, используя реальные питерские локации и собственные квартиры.

«Я Сереже предложил: "Давай кино вместе сделаем. Только у меня денег нет". Он говорит: "Ну давай". Я ему рассказал идею "Брата"», — вспоминал режиссер.

Из-за ограниченного бюджета, многие актеры согласились на участие в съемках за бесплатно, снимаясь в своей собственной одежде. Однако знаменитый свитер Багрова все же был куплен специально: художница по костюмам, она же жена Балабанова, приобрела его в секонд-хенде за 35 рублей.

«Я когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше. Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные. И он всегда носил их. Не дай Бог было купить ему или хотя бы предложить купить свитер в магазине. А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу — человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, — то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь», — рассказала она.

Несмотря на простую историю, «Брат» стал знаковым фильмом эпохи. Картина получила Гран-при «Кинотавра» и несколько других наград.

Сергей Бодров — младший (фото: кадр из фильма «Брат»)

«Брат 2» (2000)


Продолжение истории вышло в 2000 году и стало еще более популярным. На этот раз Данила отправляется в США, чтобы помочь другу, оказавшемуся в беде. Фильм исследует тему справедливости, противостояния «наших» и «чужих», а также отношений России и Запада.

Картина снималась не только в России, но и в Чикаго и Нью-Йорке. Балабанову удалось передать атмосферу конца 90-х и начало 2000-х, а сцены с американскими полицейскими и бандитами придают фильму динамику.

Интересно, что согласно американским законам, в кино запрещено использовать настоящих полицейских и подлинные денежные купюры — для съемок обычно изготавливают специальные реквизитные деньги. Однако съемочной группе удалось договориться с мексиканскими полицейскими, которые согласились принять участие в фильме.


Личная жизнь Алексея Балабанова


Балабанов был женат дважды. Со своей первой женой Ириной он познакомился в Москве, когда учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Их брак продлился всего два года, несмотря на рождение сына Федора.

«Я сразу влюбилась, когда увидела. Пообщалась и поняла — этот человек очень интересен, и я к нему очень неравнодушна, это был 1985 год, мне вот-вот исполнится 21 год», — рассказала Ирина.

Вторую супругу, художницу по костюмам Надежду Васильеву, он встретил на съемках фильма «Замок». В их семье родился сын Петр.

«Мы много прожили с Лешей, но я всегда знала, что это его дом, его жизнь, и он был для меня настолько Бог, что чтобы он не делал — это правильно», — поделилась Надежда.

Режиссер Алексей Балабанов с супругой Надеждой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Алкогольная зависимость


Жизнь Балабанова можно разделить на два периода: до и после трагедии в Кармадонском ущелье. Гибель съемочной группы во главе с Сергеем Бодровым стала для него серьезным ударом, с которым он не смог справиться.

Тяжелой утратой стала и смерть его отца, но именно катастрофа в Кармадоне оказалась переломным моментом. Балабанов планировал отправиться к коллегам спустя несколько дней, но катастрофа произошла раньше: ледник сошел, похоронив под собой несколько десятков человек.

«Он говорил: "Почему хороший человек Сережа погиб, а я, нехороший человек, живу? Я должен был быть там с ним. А он меня не взял"», — сказала Надежда.

После этого режиссер начал злоупотреблять алкоголем. В Петербурге, где он жил на Васильевском острове, местные жители часто замечали его в нетрезвом состоянии — то на лавочке у дома, то прямо у подъезда. Несмотря на это, Балабанов продолжал активно работать, создавая фильмы каждые несколько лет. Коллеги и друзья пытались убедить его остановиться, так как понимали, что алкоголь разрушает его здоровье. Во время съемок «Мне не больно» режиссер уже не мог стоять на ногах и руководил процессом, сидя в кресле.

Причина смерти


Алексей Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года. Причиной стал сердечный приступ. В тот момент он находился в санатории «Дюны» в Сестрорецке, недалеко от Петербурга, где работал над новым сценарием. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Во время съемок документального фильма «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» для Первого канала Надежда призналась, что до сих пор не верит в смерть мужа и считает его живым: она носит его кошелек или военный билет.

Фото: РИА Новости / Игорь Руссак

За год до смерти, в 2012 году, Балабанов выпустил свой последний фильм «Я тоже хочу». Картина поднимает философские вопросы жизни и смерти. Интересно, что в съемках участвовали не профессиональные актеры, а ветераны афганской войны и бывшие криминальные авторитеты. Сам режиссер и его сын Петр также появились в кадре — Балабанов сыграл умирающего персонажа.

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#мир
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«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен
Комик Николай Бандурин рассказал об участии в телешоу о супружеских изменах
25 февраля 2025, 12:34

Николай Бандурин (Фото: Мой мир @banduna)

Несколько лет назад артист юмористического жанра Николай Бандурин угодил в скандал: в одном телешоу во всех подробностях, не исключая интимные, обсуждалась его измена жене. Сейчас комик признаётся, что пошёл на это исключительно ради денег.
Дело в том, что как раз в то время у Бандурина случилось несчастье — сгорел дом в Подмосковье, в строительство которого он вложил немало душевных и физических сил, а также изрядные материальные средства, пишет StarHit. Им с женой Мариной пришлось переехать на съёмную квартиру, а денег на восстановление почти уничтоженного пожаром жилища не было — всё ушло на постройку дома. В те времена, в разгар пандемии, заработать концертами было сложно.

Николаю позвонили с телевидения и предложили вместе с супругой принять участие в телешоу очень сомнительной направленности, из тех, где выворачивают наизнанку самое грязное бельё и смакуют неприглядные подробности жизни медийных персон.

«Редакторы программы придумали эту скабрезину и предложили нам денег за участие в этой постановке. Мы крайне нехотя согласились. Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду — те деньги нас выручили, и дом мы восстановили», — с неохотой вспоминает артист ту историю.

Потом ограничения по коронавирусу были сняты, возобновилась концертная деятельность. Семья Бандуриных не купается в роскоши, но на приличную жизнь вполне хватает. Николай признаётся, что шлейф от участия в той программе, нацеленной на скандал и эпатаж, тянется до сих пор. Ему иногда звонят с ТВ и предлагают участие в подобных проектах, но он неизменно отказывается.

Актёр счастлив в браке с Мариной, в многочисленных «изменах» которой каялся за деньги на всю страну. Юморист с женой воспитали единственную дочь Екатерину. У пары есть 10-летний внук Тимофей.

«Мне кажется, дедушка я хороший, нестрогий. Внука очень люблю. Для меня он — неиссякаемый источник радости и гордости. У нас с Тимофеем близкие отношения, он и своими переживаниями на любовном фронте со мной может поделиться», — рассказал Бандурин.

Они с женой хотели на склоне лет взять в семью ребёнка из детского дома, но их остановил печальный пример их близких друзей. У тех детдомовский мальчик оказался абсолютно неуправляемым и вся семья очень из-за этого настрадалась.

«Я очень боюсь подобного, потому что в любом случае привяжусь к этому маленькому человеку и не переживу, если его жизнь будет складываться трагически», — говорит Николай.

Они с женой и так стараются помогать тем, кто в связи с различными обстоятельствами оказался в беде — беженцам и оставшимся без кормильцев семьям.

«Если что, нам всегда есть кого приютить и мы к этому готовы», — заключил 62-летний «ловелас и изменщик».

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Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника

Секс-видео, плевок на голову экс-партнёрше, нюхание стула, на котором сидела бывшая Моргенштерна* — чем ещё сможет удивить Бустер?


* Признан иноагентом в РФ
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#мальчик
#артист
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Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника
25 февраля 2025, 12:23

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Актриса Елена Шанина рассказала, что перепутала актёра, художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского с телефонным мошенником. Её слова приводит KP.RU.
Артистка рассказала, что долгое время игнорировала звонки Хабенского, который хотел пригласить её в запасной состав спектакля «9 ряд. 10, 11 место».

«Я думала, что это телефонный мошенник. Оказалось, что это Константин Хабенский с таким удивительным предложением», – объяснила Шанина.
Ранее обратная ситуация произошла в Бразилии. Женщина в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился Илоном Маском. Она поверила ему, а спустя некоторое время отправила крупную сумму, которая ему нужна была якобы на покупку топлива для частного самолёта.

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#телефон
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#актёр
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«Вычеркнула из своей жизни»: дочь Марии Шукшиной заявила, что мать не приняла её увлечение
25 февраля 2025, 12:10

Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)

Дочь Марии Шукшиной от первого брака разорвала отношения с ней. Анна Шукшина утверждает, что мать не приняла её увлечения.
Внучка писателя и актёра Василия Шукшина и его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, решила не идти по стопам известных родственников. Сначала Анна работала продюсером на телевидении, после чего попробовала себя в рекламе. Однако в последние годы девушка нашла идеальное для себя занятие – бодибилдинг.

С того момента Анна сильно преобразилась. Если раньше она была изящной блондинкой, то за последнее время значительно нарастила мышечную массу. Бодибилдинг стал важной частью жизни девушки, она часто публикует в личном блоге фото и видео с тренировок.

При этом Мария Шукшина не поддерживает необычное увлечение дочери.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», – сообщила Анна.
Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)

Девушка подчеркнула, что конфликты с матерью начались ещё задолго до увлечения Анны бодибилдингом. По её словам, мама всегда использовала суровые методы воспитания и даже била дочь.

«Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с её детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», – отметила Анна.
Дочь актрисы добавила, что мама никогда не дарила ей подарки, покупая только необходимые вещи и лишая при этом денег на карманные расходы. Сюрпризы Анна получала только от знаменитой бабушки, но и с ней пришлось прекратить общение из-за тёти Ольги Шукшиной, выступившей против их общения. Сейчас родная сестра Марии живёт вместе с матерью и полностью руководит всеми её действиями.

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*запрещён в РФ
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