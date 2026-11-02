«За приобретения приходится платить»: Иван Охлобыстин высказался об успехе и заработках

02 ноября 2026, 22:26

Охлобыстин заявил, что деньги и популярность могут оставить человека без друзей

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Иван Охлобыстин поделился взглядами на успех, деньги и актёрскую профессию. В интервью HELLO! артист признался, что не считает популярность и высокие заработки безусловным благом. По его мнению, за материальное благополучие и признание порой приходится платить одиночеством и потерей близких дружеских связей.





Охлобыстин считает, что в жизни важно поддерживать равновесие. Он сравнил этот процесс с хождением по лезвию, подчеркнув, что любое приобретение может сопровождаться определёнными потерями. При этом собственный секрет хорошего настроения актёр видит в умении создавать для себя такие обстоятельства, в которых остаётся лишь один путь — добиться победы.



К успехам коллег Иван относится спокойно и без зависти. Напротив, талантливые работы других артистов вызывают у него профессиональное восхищение. Не считает он свою внешность и чем-то, что заслуживает особого внимания.



Вспоминая карьеру, актёр отдельно остановился на сериале «Интерны», который занимает важное место в его творческой биографии. По словам Охлобыстина, команде удалось завершить проект достойно и сохранить хорошее впечатление у зрителей. А вот разговоры о высокой миссии актёрской профессии артист воспринимает с присущим ему юмором.





«Я зарабатываю деньги, честно говоря, и стараюсь ответственно к этому подходить», — отметил Иван.