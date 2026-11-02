«Свет замигал»: певица Майли Сайрус поделилась историей о послании от покойной крёстной
Певица Майли Сайрус рассказала о знаке, который связала с покойной Долли Партон
33-летняя Майли Сайрус рассказала о необычном событии, которое восприняла как знак от своей крёстной матери — кантри-певицы Долли Партон. Историей артистка поделилась во время выступления в Лос-Анджелесе, сообщает Page Six.
В спальне Сайрус стоит манекен, созданный по образу Партон. Этот необычный подарок Майли получила от крёстной на Рождество: манекен одет и выглядит так же, как сама Долли.
Однажды певица осталась дома одна и решила почтить память близкого человека. Она включила песню Партон «Jolene», зажгла свечу и положила цветок рядом с манекеном. После этого Майли попросила крёстную подать ей знак — например, включить свет.
«Свет в коридоре замигал», — рассказала Сайрус.