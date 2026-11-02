«Обожаю спорить»: актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о секретной странице в TikTok

02 ноября 2026, 22:45

Дженнифер Лоуренс призналась, что спорит с незнакомцами через тайный аккаунт

Дженнифер Лоуренс (Фото: кадр из фильма «Джой»)

Дженнифер Лоуренс призналась, что ведёт тайный аккаунт в TikTok. В подкасте Call Her Daddy актриса рассказала, что завела отдельную страницу специально для споров с другими пользователями. По её словам, ей нравится вступать в дискуссии с незнакомцами на самые разные темы.





Лоуренс не исключила, что однажды раскроет свою личность и снимет маску анонимности. Ранее актриса создала аккаунт и в запрещённой соцсети, но уже под собственным именем. Первой публикацией стала просьба не писать ей оскорбительные комментарии, чтобы «не травмировать ребёнка».





«Ребёнок — это я», — с юмором пояснила Дженнифер.