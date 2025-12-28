«Не стесняйтесь зарабатывать»: Стало известно о новой работе Дани Милохина в Дубае

28 декабря 2025, 20:33

Блогер Даня Милохин начал работать официантом в Дубае

Данила Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)

Бывший популярный российский блогер Данила Милохин регулярно рассказывает о своей жизни в Дубае. Сейчас он зарабатывает в сфере обслуживания. Об этом стало известно из его личного блога.