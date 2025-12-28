«Не стесняйтесь зарабатывать»: Стало известно о новой работе Дани Милохина в Дубае
Бывший популярный российский блогер Данила Милохин регулярно рассказывает о своей жизни в Дубае. Сейчас он зарабатывает в сфере обслуживания. Об этом стало известно из его личного блога.
24-летний блогер после многих путешествий поселился в ОАЭ. В соцсетях он ведёт образ жизни достатка: публикует материалы с отдыха в горах с подругой, времяпрепровождения на дорогих машинах и яхтах.
При этом Даня сообщает подписчикам, что зарабатывает простым трудом. Ранее он показывал, как работает курьером по доставке еды. Теперь блогер заявил, что начал подрабатывать официантом в одном из дубайских заведений.
В своём аккаунте он опубликовал фото в рабочей форме. На снимке Милохин натирает бокал в перчатках. Подробности о новой работе он пообещал раскрыть позже. Ранее блогер сопровождал свои посты о работе фразой: «Зато в Дубае! Не стесняйтесь зарабатывать, друзья».
