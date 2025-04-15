Тина Канделаки показала своего взрослого сына

15 апреля Кириллу Емельянову — звезде сериала «Кадетство» — исполняется 34 года. Он по-прежнему снимается в кино, но внимание публики приковано не столько к его ролям, сколько к скандалам и личной жизни. Зрителям он запомнился как харизматичный, но проблемный герой из популярных проектов «Сволочи» и «Кадетство».