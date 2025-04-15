Тина Канделаки показала своего взрослого сына

Тина Канделаки (Фото: Телеграм @tikandelaki)
Директор ТНТ Тина Канделаки в своем Телеграм-канале показала фото 23-летнего сына Леонтия, появившегося в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным.
Пользователи Сети подчеркнули, что он растет настоящим мужчиной.
Канделаки оставила под фотографией два сердца. На снимке Леонтий позирует в кепке и кожаной куртке, а за его спиной можно увидеть граммофоны.
Сын Тины Канделаки Леонтий (Фото: Телеграм @tikandelaki)
Интернет-пользователи обсудили внешний вид молодого человека и сделали ему много комплиментов.
Поклонники Канделаки не сразу узнали Леонтия. Некоторые уточняли, что у сына директора ТНТ новый имидж, а с бородой его непривычно видеть.
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Канделаки оставила под фотографией два сердца. На снимке Леонтий позирует в кепке и кожаной куртке, а за его спиной можно увидеть граммофоны.
Сын Тины Канделаки Леонтий (Фото: Телеграм @tikandelaki)
Интернет-пользователи обсудили внешний вид молодого человека и сделали ему много комплиментов.
«Глаза какие красивые», «Такой взрослый уже! Настоящий мужчина растёт! А талантливый-то какой!», «Весь в Тиночку! Воспитала достойного мужчину!», «Все девчонки наверное от него без ума!», — делились подписчики Тины.
Поклонники Канделаки не сразу узнали Леонтия. Некоторые уточняли, что у сына директора ТНТ новый имидж, а с бородой его непривычно видеть.
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Ольга Енгалычева