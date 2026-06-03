«Написала другая девушка»: Минаева пережила предательство и переезд после разрыва

03 июня 2026, 20:46

Ксения Минаева рассказала об измене и расставании после трёх лет отношений

Ксения Минаева (Фото: Instagram* / @minaeva.official)

Ксения Минаева поделилась личной историей о расставании с молодым человеком, с которым состояла в отношениях около трёх лет. Артистка призналась, что столкнулась с изменой со стороны партнёра. Об этом сообщает Like FM.