«Написала другая девушка»: Минаева пережила предательство и переезд после разрыва
Ксения Минаева поделилась личной историей о расставании с молодым человеком, с которым состояла в отношениях около трёх лет. Артистка призналась, что столкнулась с изменой со стороны партнёра. Об этом сообщает Like FM.
По словам исполнительницы, правду она узнала неожиданно: с ней связалась другая девушка, которая также встречалась с этим же молодым человеком параллельно. После этого вскрылись обстоятельства двойной жизни партнёра.
Певица рассказала, что после произошедшего приняла решение расстаться и начать новый этап жизни. Вслед за разрывом ей пришлось переехать в другую квартиру. Артистка отметила, что этот период стал для неё эмоционально сложным, но необходимым для движения вперёд.
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