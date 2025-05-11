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«Очередные грабли»: Водонаева резко отреагировала на помолвку Бородиной с блогером

Водонаева считает, что Бородина наступает на грабли из-за помолвки с Сердюковым
Алена Водонаева (Фото: Telegram/Avodonaeva)

Алена Водонаева (Фото: Telegram/Avodonaeva)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева считает, что телеведущая Ксения Бородина наступает на «очередные грабли» из-за помолвки с блогером Николаем Сердюковым. Алена уточнила, что Ксения — ответственный человек и хорошая мама. По мнению Водонаевой, у Бородиной и Сердюкова «все очень быстро».
«Когда любовь случается так быстро — это свойственно юным умам, инфантильным людям. Надо посмотреть, что из себя человек представляет и проверить ваши чувства. Ксюша — хорошая мать, ответственная девушка и тут такие очередные грабли, какой по счету брак, и опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала», — сказала Водонаева в выпуске шоу «Алена, Блин!».

В СМИ звучала информация о заработках избранника Бородиной. По данным открытых источников, мужчина зарабатывает в 30 раз меньше телеведущей. Пользователи сети иногда называют Сердюкова альфонсом.

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#шоу-бизнес
#новости
Зепюр Брутян показала, как трогательно к ней относится сын Агаты Муцениеце
11 мая 2025, 17:46

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян отдыхает с семьей на теплом курорте. Супруга Павла Прилучного опубликовала видео с близкими людьми.
Прилучный отправился в путешествие в Таиланд с женой, общий сыном и сыном от Агаты Муцениеце. Зепюр вновь решила продемонстрировать аудитории, что ее связывают по-настоящему теплые отношения с Тимофеем.

Фото: Instagram*/zepyur_brutyan

В кадре семейство спускалось по лестнице: Павел нес сына на руках, а Тимофей трогательно поддерживал за руку Зепюр.

«Когда в кадре — любовь, солнце и немного тайской магии», — подписала ролик Брутян.

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*Запрещен в РФ
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#отношения
#сын
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«Это вам не на пляже животом кверху лежать»: бывшая Тимати снялась в мини в Японии
Анастасия Решетова снялась в мини в Японии
11 мая 2025, 16:36

Анастасия Решетова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Модель Анастасия Решетова прилетела в Японию и снялась в мини. Как уточняют бьюти-обозреватели, бывшая рэпера Тимати (Тимур Юнусов) в дополнение к образу надела гетры и кроссовки. По словам женщины, ее любовь к Японии началась со школьной скамьи, она интересовалась литературой о самураях, аниме и каллиграфией.
«Думаю, только любовь к японской культуре может заставить меня просыпаться пораньше и ездить по разным местам и городам до вечера. Это вам не на пляже животом кверху лежать», — поделилась знаменитость.
Решетова добавила, что в ее программе шесть городов, страну она посещает второй раз. Приезжать в нее каждый год блогер решила после первого визита.

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Роза Сябитова не позволила сыну взять в жены взрослую женщину

Сын Александра Митты опроверг информацию о критическом состоянии здоровья отца

Сергей Жуков отметил 15-летие своего сына
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#россия
#звёзды
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#шоу-бизнес
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Роза Сябитова не позволила сыну взять в жены взрослую женщину
Роза Сябитова с помощью угрозы не позволила взрослому сыну жениться
11 мая 2025, 15:58

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как запретила своему сыну жениться на женщине, которая была намного его страше. Известная сваха поставила перед молодым парнем жесткий ультиматум.
Денис будучи студентом сообщил матери о намерении создать семью. Избраннице 21-летнего парня было 36 лет, которая уже воспитывала двух детей. Сябитова предупредила, что прекратит парня поддерживать финансово.

«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учебу и вообще давать деньги», — сказала Сябитова в одном из интервью.
Денис не стал спорить и отказался от своей затеи. Сейчас мужчине уже 30 лет, но он до сих пор находится в роли холостяка. Он отказывается отвечать, какие женщины ему нравятся.

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Сын Александра Митты опроверг информацию о критическом состоянии здоровья отца
Сын Александра Митты не подтвердил сообщение о критическом состоянии режиссера
11 мая 2025, 15:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Критическое состояние Александра Митты не соответствует действительности. Сообщалось, что известный кинорежиссер испытывает сильнейшие боли в ногах, которые сопровождаются открытыми ранами.
Сын кинорежиссера Александра Митты заявил, что с режиссером все в порядке.

«Это неправда. Все нормально, все в порядке», — сказал Евгений Митта ТАСС.
Евгений подчеркнул, что состояние отца стабильное и он не испытывает болевых ощущений.

Ранее сообщалось, что 92-летний режиссер страдает от рака почки. Утверждалось о крайне тяжелом состоянии автора многочисленных известных художественных лент.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других фильмов.

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#сын
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#здоровье
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Сергей Жуков отметил 15-летие своего сына
Сыну музыканта Сергея Жукова исполнилось 15 лет
11 мая 2025, 14:35

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)

Семья Сергея Жукова сегодня отмечает день рождения сына певца. Парню исполнилось 15 лет.
Жуков рассказал, что юноша уже перерос свою мать певицу Регину Бурд. Энджел пошел по стопам родителей и тоже планирует работать в сфере шоу-бизнеса.

«Ты еще так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и теплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — сказал певец.
Энджел уже имеет опыт работы в киноиндустрии. Он снялся в роли собственного отца в картине «Артек. Большое путешествие». Юноша пробует свои силы в музыке и играет в театре.

Жуков со своей супругой воспитывает четырех общих детей: 10-летнего Мирона, 15-летнего Энджела, 16-летнюю Нику и годовалого Эвана.

Ранее Жуков подал в суд с требованием вернуть ему композиции группы «Руки вверх». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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