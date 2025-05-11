«Очередные грабли»: Водонаева резко отреагировала на помолвку Бородиной с блогером

Алена Водонаева (Фото: Telegram/Avodonaeva)
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева считает, что телеведущая Ксения Бородина наступает на «очередные грабли» из-за помолвки с блогером Николаем Сердюковым. Алена уточнила, что Ксения — ответственный человек и хорошая мама. По мнению Водонаевой, у Бородиной и Сердюкова «все очень быстро».
«Когда любовь случается так быстро — это свойственно юным умам, инфантильным людям. Надо посмотреть, что из себя человек представляет и проверить ваши чувства. Ксюша — хорошая мать, ответственная девушка и тут такие очередные грабли, какой по счету брак, и опять все очень быстро. Я бы таких ошибок уже не допускала», — сказала Водонаева в выпуске шоу «Алена, Блин!».
В СМИ звучала информация о заработках избранника Бородиной. По данным открытых источников, мужчина зарабатывает в 30 раз меньше телеведущей. Пользователи сети иногда называют Сердюкова альфонсом.
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Никита Кротов