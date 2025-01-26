«Напомнил Бодрова»: Бородина о номинированном на «Оскар» Юрии Борисове

Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юрий Борисов напомнил своей коллеге по цеху Ксении Бородиной актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего без вести в Кармадонском ущелье в 2002 году.
«Никто никому не помогает. У современного поколения нет ценностей. Помните, армянский священник это говорил? А тут Юра со своей ролью. Такой самый душевный, включенный. Молодец он. Напомнил мне Сергея Бодрова», — сказала телезвезда.Бородина добавила, что, по ее мнению, персонаж Юрия самый здравомыслящий.
Бодров-младший пропал на съемках своего фильма «Связной» при сходе ледника. Тело режиссера так и не нашли. К слову, в 2022 году сообщалось, что на памятник Бодрову собрали свыше 300 тысяч рублей.
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