«Невозможно перестать»: жена Петросяна показала фото в купальнике

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Фото в купальнике продемонстрировала подписчикам в соцсетях молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Известно, что пикантный снимок сделан на Мальдивах. Женщина кокетливо прокомментировала его.
«Невозможно перестать снимать эту воду», — гласит публикация.
Фото: соцсети
Конечно же, аудитория незамедлительно отреагировала на фотографию, отметив сногсшибательную фигуру избранницы 79-летнего сатирика.
«Хороша!», «Ни убавить, ни прибавить!», «Да, фигурка потрясающая! Умница и красавица!», «Какая статуэтка», — пестрят комментарии комплиментами.В 2024 году Брухунова поделилась, что смогла победить свой страх воды. Плавать она научилась в Сочи.
Перед этим стало известно о «горячей» фотосессии певицы Анны Ивановой (Ханна). Недавно исполнительница отметила 34-летие.
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Никита Кротов