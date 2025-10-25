«Так нельзя»: Жена Тимура Хайдарова обозлилась на новую супругу Павла Мамаева

25 октября 2025, 11:52

Светлана Сильваши поддержала Алану Мамаеву в споре с Надеждой Санько

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* @silvashi_officiel)

Жена хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, высказалась в личном блоге в поддержку Аланы Мамаевой. Поводом стал конфликт между Мамаевой и новой супругой футболиста Павла Мамаева, Надеждой Санько.





Сильваши объяснила свою позицию. Она отметила, что болезненно реагирует, когда её друзей обижают без оснований.

«Тебя, Алан, я знаю ещё со времен, когда ты была с Пашей в браке. Я очень хорошо помню, как он трепетно к тебе относился. Это была настоящая любовь. Потом случилась большая трагедия в твоей семье. Ты не заслужила этого и ещё больше не заслуживаешь того, что сейчас льётся в твою сторону от человека, которая решила, что ей все можно. Нет! Так нельзя»», — отметила Светлана.

