«Так нельзя»: Жена Тимура Хайдарова обозлилась на новую супругу Павла Мамаева
Светлана Сильваши поддержала Алану Мамаеву в споре с Надеждой Санько
Жена хирурга Тимура Хайдарова, Светлана Сильваши, высказалась в личном блоге в поддержку Аланы Мамаевой. Поводом стал конфликт между Мамаевой и новой супругой футболиста Павла Мамаева, Надеждой Санько.
Сильваши объяснила свою позицию. Она отметила, что болезненно реагирует, когда её друзей обижают без оснований.
«Тебя, Алан, я знаю ещё со времен, когда ты была с Пашей в браке. Я очень хорошо помню, как он трепетно к тебе относился. Это была настоящая любовь. Потом случилась большая трагедия в твоей семье. Ты не заслужила этого и ещё больше не заслуживаешь того, что сейчас льётся в твою сторону от человека, которая решила, что ей все можно. Нет! Так нельзя»», — отметила Светлана.Сильваши добавила, что недопустимо вмешиваться в чужие семейные отношения или обсуждать финансовое обеспечение детей, рождённых в предыдущем браке.
