Саша Бортич призналась в отсутствии чувств к маленькому сыну

Александра Бортич с сыном (Фото: Инстаграм*@bortich)
30-летняя Александра Бортич, которая в 2020 году стала мамой, рассказала, как у нее проявилась любовь к маленькому сыну Александру. По словам актрисы, теплое чувство возникло не сразу, передает Собака.ru.
Александра поделилась, что после рождения сына ее жизнь сильно изменилась, но при этом она сама осталась прежней. Во время беременности Бортич готовилась к новой для себя роли, но не чувствовала любви к будущему сыну.
Со временем Александра стала привыкать к материнству и старалась окружить сына вниманием и заботой. Впоследствии пришла и любовь к ребенка.
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«Я очень скептически отношусь к репликам типа: "Ой, вот он у меня еще в животе, но я уже его так сильно люблю". Большинство — это доказано — постродовых депрессий начинается как раз из-за того, что на тебя навешивают огромное количество ожиданий», — пояснила актриса.
Со временем Александра стала привыкать к материнству и старалась окружить сына вниманием и заботой. Впоследствии пришла и любовь к ребенка.
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