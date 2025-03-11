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Саша Бортич призналась в отсутствии чувств к маленькому сыну

Саша Бортич призналась, что после родов не испытала «бесконечную любовь» к сыну
Александра Бортич с сыном (Фото: Инстаграм*@bortich)

Александра Бортич с сыном (Фото: Инстаграм*@bortich)

30-летняя Александра Бортич, которая в 2020 году стала мамой, рассказала, как у нее проявилась любовь к маленькому сыну Александру. По словам актрисы, теплое чувство возникло не сразу, передает Собака.ru.
Александра поделилась, что после рождения сына ее жизнь сильно изменилась, но при этом она сама осталась прежней. Во время беременности Бортич готовилась к новой для себя роли, но не чувствовала любви к будущему сыну.

«Я очень скептически отношусь к репликам типа: "Ой, вот он у меня еще в животе, но я уже его так сильно люблю". Большинство — это доказано — постродовых депрессий начинается как раз из-за того, что на тебя навешивают огромное количество ожиданий», — пояснила актриса.

Со временем Александра стала привыкать к материнству и старалась окружить сына вниманием и заботой. Впоследствии пришла и любовь к ребенка.

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«В Москве все лучше»: уехавшая из России Божена Рынска пожаловалась на жизнь в Латвии
Уехавшая в Латвию Божена Рынска заявила, что в России намного «комфортнее» жить
11 марта 2025, 18:23

Божена Рынска (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эмигрировавшая в Латвию журналистка Божена Рынска высказалась о жизни за границей после переезда из РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
По словам журналистки, в Москве «все лучше», а жить там «в сто раз комфортнее». Божена Рынска признается, что жизнь в Латвии является для нее трудной.

Уточняется, что ей приходится переплачивать за коммунальные услуги и продукты.

Напомним, в сентябре 2022 года Божена Рынска сообщила, что решила отказаться от российского гражданства. Также она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей.

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«Я умерла вместе с ним!»: певица Натали показала могилу мужа
11 марта 2025, 18:18

Натали (Фото: Telegram @natali_star74)

Певица Натали сообщила о том, что 11 марта ее муж Александр Рудин, погибший в 2023 году, отпраздновал бы юбилей. Она показала свадебный снимок, а также фото могилы, где рядом есть место и для нее.
«11 марта! Сегодня Саше — 55! Было бы. Моему бесконечно любимому... На фото — начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», — написала Натали в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня она является уже другой женщиной. Тем не менее артистка отметила, что научилась понимать, что муж теперь находится в другом измерении и чувствовать его «в детях, в помощи и подсказках в делах, в знаках при знакомстве с новыми людьми».
Свадебное фото Натали и Александра Рудина (Фото: Telegram @natali_star74)
Могила Александра Рудина (Фото: Telegram @natali_star74)
Наталья вышла замуж за Алексея, когда ей было 17 лет. В браке родилось трое детей. В 2021 году Алексей тяжело переболел COVID-19, после которого ему поставили диагноз «постковидная депрессия». В 2023 году мужчина умер.

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«Мы будем на свадьбе»: Николаева ответила Волочковой
Жена Вдовина Николаева планирует быть на свадьбе дочери Волочковой
11 марта 2025, 17:34

Слева направо: Анастасия Волочкова, Никита Григорян, Ариадна Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Телеведущая Елена Николаева, которая замужем за бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным, заявила журналистам KP.RU, что будет на свадьбе дочери экс-примы Большого Ариадны.
«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — прокомментировала собеседница.
Она добавила, что люди, готовящиеся к венчанию, должны быть на расстоянии, ведь подготовка к этому событию требует соблюдения определенных правил.

В конце февраля Волочкова заявляла, что Игорю Вдовину прийти на свадьбу Ариадны может помешать Николаева.

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Уходил и возвращался в актёрство, был послушником и три раза разводился: как сейчас живёт Максим Дрозд
11 марта 2025, 17:33

Максим Дрозд (Фото: Телеграм, @max_drozd)

Фильмография актёра Максима Дрозда насчитывает более 100 работ, большая часть из которых посвящена темам героизма, воли к победе и, как говорит сам артист, честности и любви.
Чтобы обрести популярность, Дрозду пришлось пройти непростой путь. Он даже оставлял на кое-то время свою профессию. Сегодня актёру исполняется 55 лет. О его творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Детство, образование и карьера


Максим Дрозд родился в Одессе в семье актёров Георгия Дрозда и Людмилы Курортник, поэтому неудивительно, что в будущем он решил последовать их примеру. Семья со временем перебралась в Киев, где долгое время жила в неблагополучном районе. На улицах было много хулиганов, которые часто грабили людей. Чтобы защитить себя от этого, Максим стал заниматься боксом, позже он получил кандидата в мастера спорта. Ещё одним его увлечением было чтение художественной литературы, а когда начали открываться первые видеосалоны, он увлёкся просмотром кинофильмов.

После окончания школы Максим решил стать актёром, но ни в один из театральных вузов его не приняли. А потом он получил повестку, и Максим без колебаний отправился в армию, где два года отслужил в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Там он многому научился, улучшил свою физподготовку. Благодаря полученному опыту Дрозд может так правдоподобно играет роли военных. Кроме того, он выполняет все трюки.

Максим Дрозд (Фото: Телеграм, @max_drozd)

После демобилизации Максим уехал в Москву и сразу же поступил в Школу-студию МХАТ. Уже на третьем курсе Дрозд дебютировал в кино: он снялся в фильме «Афганец». Окончив учебу, он играл в театре и снимался в кино в эпизодических ролях, но в середине 90-х годов он оставил актёрство и занялся бизнесом.

Жизнь в монастыре


Дрозду было чуть за 30, когда он отправился в монастырь под Киевом, в Китаевскую пустынь. Он собирался остаться на несколько дней, но ему там так понравилось, что он пробыл полгода.
«Может быть, это был кризис. Возможно, я хотел подвести черту под прошлым и начать новую жизнь», — говорил он о своем решении.
Максим стал послушником, сначала убирал в храме, потом ему позволили готовить тесто для просфор. В то время он не общался даже со своей женой и дочерью. Актёр признался, что после посещения монастыря он обрёл силы и веру в себя, чтобы идти дальше по жизни.

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Его мать тоже обратилась к религии. Как объяснил Максим, она долгое время служила Богу как послушница, но так и не решилась на постриг. Потом она покинула монастырь, но продолжила жить по монашеским правилам и посвятила свою жизнь молитве.

Спустя несколько лет Максим Дрозд вернулся к актёрской работе. Он рассказал, что случайно встретил знакомого актёра и поделился с ним своим желанием вернуться в профессию. Тот посоветовал ему обратиться в агентство, и Максим последовал его совету. Он быстро стал востребованным актёром, в основном его приглашают сняться в детективных и криминальных кинолентах.

Три брака


Максим Дрозд трижды был женат. Первой его избранницей стала Лилия Фомина, с которой он учился в одном классе. У них появилась дочка Дарья. Спустя несколько лет они расстались. Развод прошёл без скандалов, сейчас бывшая жена и дочь проживают в Латвии. Дарья получила специальность психолога.

Второй раз Максим женился на спортсменке Анастасии Бровкиной, которая подарила ему двоих детей: сына Егора и дочь Марию. Егор стал актёром, также он перенял от отца и увлечение боксом, а дочь выучилась на дизайнера.

Максим Дрозд c дочерью Марией и сыном Егором (Фото: Instagram*, @maxdrozd)

Со своей третьей избранницей Викторией Полторак он играл в сериале «Проклятый рай». У Виктории уже была дочь Лера, которая часто приходила с ней на съёмки и быстро полюбила Максима. Спустя две недели она обняла его и назвала папой. Это очень тронуло Викторию. Она почувствовала, что это судьба. В 2010 году у них родилась дочь София. Девочка учится в школе Шуберта, занимается художественной гимнастикой. Увы, брак Максима и Виктории распался.

Как складывается жизнь Максима Дрозда сегодня


С бывшими женами Дрозд сохранил хорошие отношения, он поддерживает своих детей, участвует в их воспитании.

Максим Дрозд с дочерью Софией (Фото: Телеграм, @max_drozd)

Максим продолжает сниматься в фильмах. Он всегда посещает церковь перед началом съёмок. Если актёр не получил благословения священника, то он не соглашается на роль.

В свои дни рождения Максим Дрозд совершает паломнические поездки по святым местам и не исключает возможности снова уйти в монастырь. Но если это произойдёт, то он уже не вернётся в мирскую жизнь.

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Киркоров раскрыл причину своего сильного похудения
11 марта 2025, 17:32

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

В последнее время многие спрашивают у Филиппа Киркорова, почему он так похудел, а некоторые даже заподозрили некую болезнь у артиста. Однако на самом деле все оказалось проще простого: король российской эстрады следит за питанием и много занимается спортом.
«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил», — рассказал Киркоров в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

На сегодняшний день король российского шоу-бизнеса сбросил уже 30 килограмм и весит 86 кг. Он признался, что отлично себя чувствует и может простоять в планке пять минут.

Больше 30 лет Киркоров собирает огромные концертные залы и, кроме знаменитых хитов, удивляет зрителей своими экстравагантными нарядами и атрибутами роскоши. Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что Филиппу Киркорову по всем внешним и внутренним признакам соответствует статус короля эстрады.

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