Народная артистка России Ольга Широкова умерла в 79 лет

Ольга Широкова (Фото: кадр из фильма «Последние». Сайт: kino-teatr.ru)
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Ольга Широкова. Об этом сообщила пресс-служба Московского театрального центра «Вишневый сад». Знаменитость умерла 12 мая.
«…На 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова», — сказано в сообщении.В центре добавили, что Ольга Александровна была театральным символом и выдающейся актрисой. Среди ее лучших ролей упомянули: Аманду из «Стеклянного зверинца» Т. Уильямса; Эдду из «Танго бабочки» А. Николаи; Лидию Жербер из «Старомодной комедии» А. Арбузова и другие роли.
Коллеги Широковой подчеркнули, что она наполняла своих персонажей теплотой и умела сделать яркой любую роль. Театр был для Ольги Александровны «Домом и Вселенной», заключили в пресс-службе. Информацию о месте и времени прощания сообщат позднее.
Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года, актерский факультет Государственного института театрального искусства она закончила в 1967 году, затем прослужила 27 лет в труппе МХАТ, а с 1995 года была ведущей актрисой центра «Вишневый сад».
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