«Не особо впечатлило»: солистка «Ночных снайперов» раскритиковала биографические фильмы РФ

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина раскритиковала отечественные биографические фильмы. При этом она все же дала положительный отзыв одному проекту.
«Мне не нравится. Я могу выделить (среди российских проектов), конечно же, сериал „Первый номер“, потому что Цыганов играет Багирова. Это прототип его. Вот это действительно удачно. Это такая романтизация. Мне кажется, что так нужно преподносить героев. А все остальное меня не особо впечатлило», — сказала Арбенина NEWS.ru.Основными недостатками проектов исполнительница песни «Лети моя душа» считает поверхностную работу с историческими материалами, шаблонность сюжетных ходов и неестественную драматизацию событий. Особо разочаровывают попытки авторов слишком очернить или же «приукрасить» реальных персонажей, не понимая их мотивацию, заключила Диана Арбенина.
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