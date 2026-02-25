«Зима»: Рената Литвинова взбудоражила поклонников новой фотосессией

Достижения.рф

Рената Литвинова взбудоражила поклонников зимней фотосессией
Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)

Актриса Рената Литвинова, предположительно, недавно посетила Москву. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные у нее в личном блоге.



На снимках знаменитость позирует на фоне высоких сугробов. Литвинова выбрала элегантный зимний наряд от дизайнера Ульяны Сергеенко: серое пальто с отделкой, пуховый платок и небольшую сумочку с мехом и ушками. Образ дополнили высокая прическа и макияж в холодных оттенках. Фото актриса лаконично подписала: «Зима».

Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)
Поклонники активно отреагировали на публикации. Многие отметили безупречный внешний вид 59-летней Литвиновой. Ранее в предновогоднем обращении актриса признавалась, что скучает по России и продолжает часто читать книги на русском языке. При этом она подчеркивала, что всегда мечтала провести зрелые годы в Париже, куда переехала в 2022 году.

*принадлежит Meta, запрещённой в РФ
Александр Огарёв

