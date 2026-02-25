«Зима»: Рената Литвинова взбудоражила поклонников новой фотосессией

25 февраля 2026, 05:31

Рената Литвинова взбудоражила поклонников зимней фотосессией

Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)

Актриса Рената Литвинова, предположительно, недавно посетила Москву. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные у нее в личном блоге.