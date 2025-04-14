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«Нарциссическое расстройство личности?»: Айза высмеяла слова Нади Стрелец о том, что она приносит людям удачу

Айза высмеяла слова Нади Стрелец о том, что она приносит людям удачу
Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза высмеяла слова блогера Нади Стрелец, которая считает, что приносит людям удачу.
Ранее Надежда Стрелец ответила на вопрос подписчиков о том, что её связывает со звёздным стилистом Алеко. По словам блогера, именно она причастна к его успеху.

«Алеко — мой друг. Я нескромно считаю, что приношу удачу людям. С момента нашего знакомства он так вырос, что я иногда ему говорю, что это моя плюс карма», — написала Стрелец в соцсети.

Айза высмеяла данное заявление в своём блоге.

«Девки, у Нади Стрелец ЧСВ (чувство собственной важности) или нарциссическое расстройство личности?» — задалась вопросом Айза в Telegram-канале.

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#техника
#заявление
#telegram
Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за странного поведения и шутки про Маяковского
Филиппа Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за шутки
14 апреля 2025, 16:27

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров оказался в центре скандала после странного поведения на сцене. Пользователи соцсетей публикуют кадры с артистом.
10 и 11 апреля проходила конференция блогеров и SMM-специалистов Instadium, на которой в качестве звёздного гостя присутствовал певец. Он вышел на сцену, чтобы выступить с обращением к участникам мероприятия, но многим в этот момент показалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что речь Киркорова была спутанной, а в конце он и вовсе рассказал шутку про Маяковского, которую многие посчитали оскорбительной.

«Когда-то Маяковский сказал, что среди грузин я – грузин, среди русских – русский. Его спросили, а кто же он среди дураков. На это он не растерялся и ответил: а среди дураков я впервые», – заявил Киркоров, вызвав смех у всех присутствующих.
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#юмор
#алкоголь
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После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой
14 апреля 2025, 16:14

Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)

В Сеть слили интимные фотографии бывшей жены рэпера Паши Техника, скончавшегося 4 апреля.
Многие Telegram-каналы написали, что в Интернете появились откровенные материалы на Еву Карицкую. Пока неизвестно, кто мог подставить экс-супругу Техника, которая воспитывает шестилетнего сына от рэпера.

При этом, ряд изданий пишут, что все опубликованные снимки были слиты ранее.

Напомним, что прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля. На нём присутствовал рэпер Птаха, который обвинил в смерти коллеги его поклонников.

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#фотография
#интернет
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#девушка
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Софья Эрнст впервые показала лица своих детей
14 апреля 2025, 16:12

Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)

Актриса Софья Эрнст впервые опубликовала фотографии, на которых видны лица детей.
В субботу, 12 апреля, Софья отметила свой 37-й день рождения. По этому случаю супруга гендиректора Первого канала опубликовала в соцсети несколько фотографий с родными, друзьями и коллегами. Актриса также впервые показала лица своих детей.

«Спасибо маме с папочкой, что меня родили. Мужу, детям, семье, друзьям, театру, работе, Донскому монастырю, русским просторам, пиву, Петербургу, жизни», — подписала фото Софья.
Софья Эрнст (Фото: Instagram* @sofyapavlovna)
Несмотря на то, что Софья активно ведёт собственный блог, детали личной жизни она нечасто раскрывает. А фото детей публиковала только со спины.

Поклонники поддержали такой шаг Эрнст и отметили, что дети — «очаровательные ангелочки и очень похожи на маму». Тем не менее некоторые все же посчитали, что они похожи на Константина.

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* Запрещён в РФ
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#instagram
#рф
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«Нужно найти в себе силы оставить мужа»: Лера Кудрявцева может развестись после заявления о проблемах в браке
Леру Кудрявцеву призвали развестись с мужем после откровений о браке
14 апреля 2025, 15:57

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева может развестись с мужем после откровений о проблемах в семье. Такое решение её предложили поклонники, узнав, что телезвезда устала спасать Игоря Макарова, пристрастившегося к алкоголю.
На днях телеведущая дала волю эмоциям в личном блоге и намекнула на проблемы в браке. Она назвала себя «созависимой» и отметила, что устала «преодолевать» себя. Также Кудрявцева подчеркнула, что ей хочется кричать, биться головой о стену и плакать от бессилия.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раскрыла, о чём идёт речь, но очевидно, что она снова столкнулась с трудностями в отношениях с супругом. В прошлом году пара уже переживала кризис и даже расставалась спустя 10 лет брака. Тогда Кудрявцева намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. После она отметила, что не подавала на развод, а просто попыталась таким методом замотивировать мужа что-то исправить в своей жизни.

После откровений звезды в личном блоге, подписчики посоветовали ей не заниматься лечением супруга от зависимости, а просто расстаться с ним. Некоторые даже предположили, что проблемы в семье негативно сказывается и на окружении Кудрявцевой, которая нередко устаревает скандалы на шоу.

«Не надо лечить мужа. Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвёртый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь», «Потому на телевидении срывается на всех и устраивает перепалки и скандалы на передачах», «В ситуации Леры просто нужно найти в себе силы оставить супруга. Это единственный выход. Не сможет она ему помочь, пока он не захочет», – пишут неравнодушные поклонники.
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*запрещён в РФ
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#шоу
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#семья
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Связь с Ренатой Литвиновой и зависимость: вдова Алексея Балабанова раскрыла тайну их отношений. В чем она до сих пор себя винит?
14 апреля 2025, 15:42

Алексей Балабанов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В одном из интервью вдова Андрея Балабанова Надежда Васильева откровенно рассказала о зависимости мужа от алкоголя, его особой связи с актрисой Ренатой Литвиновой и своих чувствах после его смерти. Подробности читайте в материале «Радио 1».

О зависимости и смерти режиссёра

По словам Васильевой, борьба с алкогольной зависимостью Балабанова была непростой. Несмотря на её попытки помочь, окружение режиссёра, в котором употребление алкоголя считалось нормой, усложняло ситуацию. Она воспринимала это по-разному: с тревогой, осуждением и даже с пониманием, принимая, что это — часть его жизни. Васильева считает, что отказ от алкоголя после 50 лет сыграл роковую роль. По её мнению, резкое прекращение употребления без должной медикаментозной поддержки негативно сказалось на здоровье Балабанова.

Алексей Балабанов, автор культовых фильмов «Брат», «Брат 2», «Груз 200» и других, скончался в 2013 году в 55 лет. Он умер от острой сердечной недостаточности в санатории в Сестрорецке, работая над новым сценарием.

Алексей Балабанов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О чувстве вины

Васильева призналась, что после смерти мужа её не покидает чувство вины. Хотя она позволяла Балабанову жить, как он хотел, сейчас ей кажется, что могла бы сделать больше. Его противоречивые слова — с одной стороны, готовность к уходу, с другой — желание дождаться внуков — только усилили её внутренние переживания.

«Вот сиди и думай сейчас. Культивируй чувство вины. Я дала ему жить, как он хотел. Но, по большому счету, могла сделать больше», — говорила она.

Надежда Васильева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О дружбе с Ренатой Литвиновой

Также была затронута тема отношений Балабанова с Ренатой Литвиновой. По воспоминаниям Васильевой, их дружба началась ещё до того, как Литвинова пришла в кино. Между ними существовала глубокая связь, основанная на взаимной симпатии и уважении. Васильева описала их отношения как нежные и искренние: Литвинова видела в нём младшего брата, а он в ней — интересную и близкую по духу женщину. Её участие в фильмах «Мне не больно» и «Жмурки» стало частью их творческого взаимодействия, хотя позже актриса сожалела об отказе сниматься в «Грузе 200». Литвинова отзывалась о Балабанове как об одном из величайших российских режиссёров своего времени.

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О признании при жизни

Васильева подчеркнула, что культового статуса Балабанова при жизни не существовало. Он часто сталкивался с непониманием и даже агрессией со стороны окружающих — вплоть до конфликтов на улице и задержаний полицией. Тем не менее, несмотря на внешнюю грубость, режиссёр остро нуждался в признании. После каждого фильма он сомневался в себе и нуждался в одобрении.

Она также вспомнила об их младшем сыне Петре, подчеркнув, что в нём проявляется характер отца. Даже мелкие бытовые эпизоды — вроде задержания из-за потерянного кроссовка — отражают ту же жизненную ироничность, которая сопровождала и самого Балабанова.

Васильева подытожила: каждому мальчику необходимо внимание и поддержка — без этого, по её мнению, он не сможет вырасти в цельную личность.

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#шоу-бизнес
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