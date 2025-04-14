«Нарциссическое расстройство личности?»: Айза высмеяла слова Нади Стрелец о том, что она приносит людям удачу

Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)
Айза высмеяла слова блогера Нади Стрелец, которая считает, что приносит людям удачу.
Ранее Надежда Стрелец ответила на вопрос подписчиков о том, что её связывает со звёздным стилистом Алеко. По словам блогера, именно она причастна к его успеху.
Айза высмеяла данное заявление в своём блоге.
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«Алеко — мой друг. Я нескромно считаю, что приношу удачу людям. С момента нашего знакомства он так вырос, что я иногда ему говорю, что это моя плюс карма», — написала Стрелец в соцсети.
Айза высмеяла данное заявление в своём блоге.
«Девки, у Нади Стрелец ЧСВ (чувство собственной важности) или нарциссическое расстройство личности?» — задалась вопросом Айза в Telegram-канале.
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Элина Позднякова