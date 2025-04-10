«Сэм считает нас фриками»: Айза рассказала об отношении её сына от Гуфа к родителям

Условно-досрочное освобождение актёра Михаила Ефремова может быть отменено, и тогда он слова поедет в колонию, причём с добавлением нового срока заключения. Это может произойти в том случае, если виновник смертельного ДТП вновь совершит тяжкое или особо тяжкое преступление.