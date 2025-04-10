«Сэм считает нас фриками»: Айза рассказала об отношении её сына от Гуфа к родителям

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Айза-Лилуна Ай рассказала, как её сын относится к родителям. Телезвезда отметила, что Сэм не гордится известностью отца Гуфа (Алексея Долматова).
Телеведущая шесть лет была замужем за рэпером. В браке родился Сэм, которому сейчас 14 лет. Вторым супругом Айзы стал сёрфер и бизнесмен Дмитрий Анохин, от которого она родила сына Элвиса, которому сейчас восемь лет. 40-летняя экс-участница шоу «Звёзды в Африке» призналась, что её старший ребёнок регулярно посещает психотерапевта, но отказывается говорить с ним об отце.
Айза отметила, что Сэм не гордится тем, что его родители знамениты, поэтому снисходительно относится отцу и матери.
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Айза отметила, что Сэм не гордится тем, что его родители знамениты, поэтому снисходительно относится отцу и матери.
«Он считает нас фриками. Он вообще не слушает Гуфа, рэп и вообще музыку. Сэм – это дед, которому 14 лет. Он очень взрослый, не по годам. К сожалению, из-за своих не совсем здоровых родителей ему пришлось стать взрослым», – объяснила телеведущая в шоу «Сессия» на VK Видео.Также звезда признала, что у них с Гуфом были созависимые отношения. Она прощала ему многие вещи и постоянно пыталась спасти, а он, тем временем, стал для неё одновременно «самым большим учителем» и «самым большим палачом».
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Анастасия Чинкова