«Впервые за 11 месяцев»: Регина Тодоренко рассказала о долгожданном сне

09 августа 2026, 21:41

Регина Тодоренко впервые за почти год проспала пять часов подряд

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками событием, которое для многих родителей может показаться самым обычным, но для нее стало настоящим чудом. Телеведущей впервые за 11 месяцев удалось поспать целых пять часов подряд.





Регина рассказала, что вместе с младшим ребенком уехала в загородный отель. Вдали от привычной суеты им удалось оказаться в спокойной обстановке, а малыш неожиданно позволил маме нормально выспаться.





«Сегодня первый раз за 11 месяцев спала целых пять часов. Федюша обычно просыпается 2–4 раза за ночь. Я, как вы понимаете, всегда с ним, потому что хочу, потому что кормлю грудью. И вот вдруг свершилось чудо», — поделилась Тодоренко.

«Возможно, на малыша повлияло новое тихое место. Возможно, я очень вкусно поела, поэтому молоко было питательным. Возможно, я позволила себе замедлиться первый раз за долгое время», — рассказала звезда.