«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова (фото: соцсети)
Айза-Лилуна была удивлена факту из биографии супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Блогер изумилась, узнав, что ей всего 35 лет.
Айза была убеждена, что Татьяна намного старше её, поскольку выглядит не на свой возраст.
В ходе обсуждения этого вопроса с подписчиками в комментариях Лилуна уточнила, что была уверена, что Брухуновой 55 лет. При этом Петросян, по её словам, выглядит, наоборот, моложе своих лет.
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«Узнала, что жене Петросяна 35 лет, а Петросяну 79. Не-не! Я даже не про разницу в возрасте. У меня у самой любимый, которому 30. Я просто не знала, что она младше меня аж на 5 лет. Просто она выглядит прям правда взросло», – поделилась блогер в своём Telegram-канале.
В ходе обсуждения этого вопроса с подписчиками в комментариях Лилуна уточнила, что была уверена, что Брухуновой 55 лет. При этом Петросян, по её словам, выглядит, наоборот, моложе своих лет.
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Анастасия Чинкова