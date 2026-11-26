26 ноября 2026, 20:29

Регина Тодоренко испугалась последствий совместных ванн с Владом Топаловым

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко с юмором прокомментировала новое увлечение своего супруга Влада Топалова. Артист заинтересовался ледяными ваннами, которые, по его мнению, помогают поддерживать здоровье. Регина призналась, что одобряет стремление мужа заботиться о себе, однако не упустила возможности пошутить о возможных последствиях его закаливания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам телеведущей, она восхищается физической формой Топалова и тем, что он уделяет внимание не только телесному, но и психологическому состоянию. При этом Регина в шутку отметила, что внешняя форма супруга вызывает у нее опасения совсем другого характера.





«Вы видели моего мужа? Как он отморозит? Нас еще на 16 детей хватит. Я боюсь, что я могу что-то отморозить. Мне очень нравится то, что делает сейчас мой муж, потому что он делает это для здоровья, психологического в том числе и физического. Дай бог всем мужчинам в 41 так выглядеть! С ним лечь? Я боюсь уже куда-либо с ним ложиться, у нас потом дети появляются!» — пошутила телеведущая на Voice Man Awards.