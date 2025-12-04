Волочкова раскрыла, почему не сможет устроить себе каникулы в Новый год
Волочкова проведёт новогодние праздники в гастрольном туре по Подмосковью
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что все новогодние праздники проведёт в гастрольном туре. Она отметила, что вряд ли полноценно разделит январские торжества.
В интервью Общественной Службе Новостей Волочкова уточнила, что планирует выступить с концертами в городах Подмосковья для военнослужащих и их семей.
«Нужно успеть подарить сказку детям и взрослым. Я очень сейчас занята своим гастрольным графиком, поэтому мне крайне тяжело говорить о чём-либо конкретном. Я не могу подставить людей и разбить надежды детей», — пояснила балерина.Она выразила мнение о коротком периоде новогоднего отдыха для россиян.
«Мне жаль, что всего две недели люди смогут отдохнуть, и это на весь год. Следующий отдых у них только во время отпуска. Этого ничтожно мало», — сказала Волочкова.При этом Анастасия добавила, что сама может организовать себе выходной в любой удобный день.