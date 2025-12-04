Волочкова раскрыла, почему не сможет устроить себе каникулы в Новый год

04 декабря 2025, 19:51

Волочкова проведёт новогодние праздники в гастрольном туре по Подмосковью

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что все новогодние праздники проведёт в гастрольном туре. Она отметила, что вряд ли полноценно разделит январские торжества.





В интервью Общественной Службе Новостей Волочкова уточнила, что планирует выступить с концертами в городах Подмосковья для военнослужащих и их семей.

«Нужно успеть подарить сказку детям и взрослым. Я очень сейчас занята своим гастрольным графиком, поэтому мне крайне тяжело говорить о чём-либо конкретном. Я не могу подставить людей и разбить надежды детей», — пояснила балерина.

«Мне жаль, что всего две недели люди смогут отдохнуть, и это на весь год. Следующий отдых у них только во время отпуска. Этого ничтожно мало», — сказала Волочкова.