Стало известно, что телешоу серьёзно подорвало здоровье Розы Сябитовой

Роза Сябитова готовится к плановой операции на руке после травмы
Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Известная сваха Роза Сябитова готовится к плановой операции на руке. Об этом сообщила её дочь и менеджер Ксения Шевченко.



В интервью Общественной Службе Новостей Шевченко рассказала, что проблемы начались после того, как Сябитова участвовала в экстремальных телешоу и повредила руку. Это участие и привело к текущим осложнениям со здоровьем.

«Она (Роза Сябитова — прим. ред.) прошла пока только обследование, и её записали на операцию», — пояснила Ксения.
Более детально о состоянии и самочувствии телеведущей её менеджер пообещала рассказать позже, когда операцию проведут. Накануне Роза Сябитова сама сообщила о проблемах со здоровьем и о предстоящей операции. Сваха призналась, что это известие стало для неё тяжёлым ударом.

Ольга Щелокова

