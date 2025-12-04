Стало известно, что телешоу серьёзно подорвало здоровье Розы Сябитовой

04 декабря 2025, 19:18

Роза Сябитова готовится к плановой операции на руке после травмы

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Известная сваха Роза Сябитова готовится к плановой операции на руке. Об этом сообщила её дочь и менеджер Ксения Шевченко.





В интервью Общественной Службе Новостей Шевченко рассказала, что проблемы начались после того, как Сябитова участвовала в экстремальных телешоу и повредила руку. Это участие и привело к текущим осложнениям со здоровьем.

«Она (Роза Сябитова — прим. ред.) прошла пока только обследование, и её записали на операцию», — пояснила Ксения.