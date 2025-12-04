Стало известно, что телешоу серьёзно подорвало здоровье Розы Сябитовой
Роза Сябитова готовится к плановой операции на руке после травмы
Известная сваха Роза Сябитова готовится к плановой операции на руке. Об этом сообщила её дочь и менеджер Ксения Шевченко.
В интервью Общественной Службе Новостей Шевченко рассказала, что проблемы начались после того, как Сябитова участвовала в экстремальных телешоу и повредила руку. Это участие и привело к текущим осложнениям со здоровьем.
«Она (Роза Сябитова — прим. ред.) прошла пока только обследование, и её записали на операцию», — пояснила Ксения.Более детально о состоянии и самочувствии телеведущей её менеджер пообещала рассказать позже, когда операцию проведут. Накануне Роза Сябитова сама сообщила о проблемах со здоровьем и о предстоящей операции. Сваха призналась, что это известие стало для неё тяжёлым ударом.