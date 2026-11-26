26 ноября 2026, 20:43

Мать Хлои Кардашьян расплакалась, увидев дочь после процедур в Южной Корее

Хлои Кардашьян (Фото: Instagram* / @khloekardashian)

Хлои Кардашьян рассказала в соцсетях, что поездка в Южную Корею ради омолаживающих процедур обернулась для неё и сестры Ким неприятным опытом.





Результат посещения местных косметологических клиник оказался совсем не таким, каким они его представляли: по словам Хлои, после манипуляций их лица заметно изменились.





«Нас с Ким изуродовали. Мы вернулись деформированными. Полёт на самолёте только усугубил ситуацию. Ким была похожа на Стьюи из "Гриффинов"», — пошутила Кардашьян.