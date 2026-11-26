«Нас с Ким изуродовали»: Хлои Кардашьян рассказала о неудачных бьюти-процедурах в Корее
Мать Хлои Кардашьян расплакалась, увидев дочь после процедур в Южной Корее
Хлои Кардашьян рассказала в соцсетях, что поездка в Южную Корею ради омолаживающих процедур обернулась для неё и сестры Ким неприятным опытом.
Результат посещения местных косметологических клиник оказался совсем не таким, каким они его представляли: по словам Хлои, после манипуляций их лица заметно изменились.
«Нас с Ким изуродовали. Мы вернулись деформированными. Полёт на самолёте только усугубил ситуацию. Ким была похожа на Стьюи из "Гриффинов"», — пошутила Кардашьян.Внешний вид Хлои настолько встревожил их мать Крис Дженнер, что та не смогла сдержать слёз, когда увидела дочь. Крис испугалась, что дочь могла навсегда испортить свою внешность, и прямо спросила её об этом.
Хлои также объяснила, что они с Ким практически не понимали, какие именно процедуры им проводят. Общаться с врачами приходилось через переводчика, а сёстры, по её словам, просто соглашались на предложенные манипуляции.