«Нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли, что он бросил детей и не занимается ими»: Юлия Снигирь ответила хейтерам

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Юлия Снигирь редко публично комментирует происходящее вокруг своей семьи. Но сегодня актриса решила сделать исключение и ответила на хейт.
Снигирь, как и многие другие знаменитости, практически регулярно сталкивается с негативом в свой адрес. Достаётся и её близким людям, например, мужу, актёру Евгению Цыганову.
Большинство пользователей соцсетей, прокомментировавших этот пост Снигирь, поддержали актрису, назвав её мудрой женщиной. Одна из поклонниц отметила, что красивая женщина, даже если она уже не молода, всё равно вызывает зависть и злость, поэтому это следует просто принять.
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«Возможно, это детская травма (до 9-го класса, пока я не перешла в другую школу, меня не любили и оказывали сильное психологическое давление). Возможно, я просто знаю, что такое травля, и это ошибочное общественное мнение (например, нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли в том, что он бросил и не занимается детьми)», – высказалась 41-летняя Снигирь.Она отметила, что считает травлю кого угодно неприемлемой. И пожелала, чтобы люди были добрее друг к другу, поскольку в мире и так слишком много боли.
Большинство пользователей соцсетей, прокомментировавших этот пост Снигирь, поддержали актрису, назвав её мудрой женщиной. Одна из поклонниц отметила, что красивая женщина, даже если она уже не молода, всё равно вызывает зависть и злость, поэтому это следует просто принять.
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Анастасия Чинкова