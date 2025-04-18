«Нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли, что он бросил детей и не занимается ими»: Юлия Снигирь ответила хейтерам

Аглае Тарасовой сегодня 31 год. Молодая и талантливая актриса уже успела завоевать сердца зрителей благодаря ярким разноплановым ролям. На её счету работа в таких фильмах, как «Лёд», «Холоп 2», а также сериалах «Интерны» и «Гетеры майора Соколова». Как живет актриса и что известно о ее личногй жизни, расскажет «Радио 1».