«Ты самый отвратительный партнер!»: Снигирь поругалась с Цыгановым на съёмочной площадке

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Телеграм, @yuliasnigir)
Актёры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в браке уже 6 лет, они вместе воспитывают сына Фёдорова. Порой творческой чете приходится вместе играть, однако партнёрство между ними не складывается. Так, Юлия ругалась со своими супругом, когда они вместе работали над триллером Константина Худякова «Конец сезона».
«Играть вместе с женой — это испытание. Я считаю, ты в принципе ни с кем не способен ругаться так, как с самым близким человеком. Когда мы снимались у Худякова, в какой-то момент оба вылетели из кадра, похлопали дверьми. Юля заявила: "Ты самый отвратительный партнер!" Худяков сказал: "Вот это электричество!" Он был очень доволен, что искры летят, что есть какое-то столкновение», — цитирует слова Цыганова VOICE.Не обошлось без ссор и во время работы супругов над экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но Евгений переживал за свою жену: Юлию то подвешивали на крюки, то топили, то раздевали, то переворачивали.
Недавно актёры вместе посетили премьеру фильма «Батя 2. Дед», в котором 46-летний Цыганов исполнил главную роль. Многие пользователи соцсетей не оценили образ Юлии Снигирь.
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Анастасия Чубина