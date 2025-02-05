Певица Ханна случайно раскрыла пол ребенка Мари Краймбрери и Давы

Ханна (Фото: соцсети)
Певица Ханна случайно раскрыла пол будущего ребенка Мари Краймбрери и Давида Манукяна (Давы).
На кануне в личном блоге Давид опубликовал милое видео с Мари, в котором можно увидеть ее округлившиеся формы. Стоит отметить, что влюбленные долгое время не раскрывали свои отношения. Видео опубликовала и сама девушка.
На пост Краймбрери эмоционально отреагировала певица Ханна, случайно раскрыв пол будущего ребенка.
Читайте также:
Бузова прокомментировала новость о скором отцовстве Давы
«Алкоголичка и блудница»: мать Давы жестко «проходилась» по Бузовой, но с радостью приняла беременную Краймбрери
«Я сейчас себя считаю некрасивой»: Мари Краймбрери высказалась об отношении к себе
На пост Краймбрери эмоционально отреагировала певица Ханна, случайно раскрыв пол будущего ребенка.
«Наконец-то я могу не нервничать и не бояться проболтаться! Ха-ха!!! Я поздравляю вас, люблю! И жду-не дождусь, когда смогу обнять этого красавчика!» — написала Ханна в комментариях к посту.
Дава и Мари (Фото: соцсети)С беременностью пару также поздравили Ксения Бородина, Ида Галич, Регина Тодоренко и другие.
Читайте также:
Бузова прокомментировала новость о скором отцовстве Давы
«Алкоголичка и блудница»: мать Давы жестко «проходилась» по Бузовой, но с радостью приняла беременную Краймбрери
«Я сейчас себя считаю некрасивой»: Мари Краймбрери высказалась об отношении к себе
Элина Позднякова