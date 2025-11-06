Вторая попытка не удалась: суд снова встал на сторону актрисы Анастасии Макеевой
Актриса Анастасия Макеева отстояла свои миллионы в суде против бывшего мужа
Анастасия Макеева вновь одержала победу в суде над бывшим супругом Александром Саковичем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Мужчина пытался оспорить решение о разделе имущества, принятое ещё в 2022 году, заявив, что в документах якобы есть ошибка в подсчёте средств на банковских счетах.
Однако Мосгорсуд посчитал доводы несостоятельными и отметил, что «описками» считаются только технические ошибки, вроде опечаток, а не пересчёт сумм.
Таким образом, апелляцию Саковича отклонили, а Макеева сохранила и имущество, и спокойствие.
