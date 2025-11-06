Вторая попытка не удалась: суд снова встал на сторону актрисы Анастасии Макеевой

06 ноября 2025, 17:58

Актриса Анастасия Макеева отстояла свои миллионы в суде против бывшего мужа

Анастасия Макеева (Фото: Instagram* / @makeevan)

Анастасия Макеева вновь одержала победу в суде над бывшим супругом Александром Саковичем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».