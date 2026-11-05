«Никто ничего не забыл»: Пелагея поделилась эмоциями после масштабного шоу «Живая вода»
Пелагея призналась, что до сих пор не пришла в себя после большого концерта
Певица Пелагея поделилась впечатлениями после масштабного концерта «Живая вода». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка призналась, что выступление оказалось настолько насыщенным, что она до сих пор не успела осмыслить произошедшее и прийти в себя.
«Мои драгоценные, я только присела. Прошла наша мистерия, я ничего не поняла! Спасибо Господи, что всё произошло, никто нигде не упал, никто ничего не забыл, голос звучал, ваши голоса звучали. Я благодарю каждого! Почти полный зал у нас был!» — рассказала певица, поблагодарив зрителей и команду.Среди гостей вечера оказался и Сергей Безруков. Актёр пришёл на концерт вместе с супругой и сыновьями. Подготовка к шоу потребовала от Пелагеи полной самоотдачи: ради репетиций певица на три дня переехала в отель, чтобы ничто не отвлекало её от работы над выступлением. Судя по эмоциям артистки после концерта, все усилия оказались не напрасны.