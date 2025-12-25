«Тихо, без шума»: Сестра Жанны Фриске раскрыла имя мужа и подробности отношений

25 декабря 2025, 11:04

Наталья Фриске рассказала о браке с блогером Ислямом Малековым

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала в личном блоге, что вышла замуж за блогера Исляма Малекова. По её словам, они встречались два года до регистрации брака.





Знакомство с избранником Наталья Фриске ранее не афишировала. О своём решении пара сообщила родителям уже после свадьбы. Новобрачные сознательно отказались от пышного торжества Как объяснила Фриске, она не хотела привлекать к этому событию лишнее внимание.

«В жизни бывают моменты, когда всё происходит неожиданно и волшебно. Так и у меня: тихо, без лишнего шума появился тот самый человек... Надежный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлив», — написала она.