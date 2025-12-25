P. Diddy потребовал немедленно освободить его из тюрьмы
Американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс) обратился в суд с требованием о немедленном освобождении из тюрьмы. Об этом сообщает издание Variety.
Адвокаты артиста подали срочное ходатайство в Федеральный апелляционный суд Второго округа в Нью-Йорке. Защита настаивает на отмене вынесенного ранее обвинительного приговора либо на его пересмотре с существенным смягчением назначенного наказания.
В обращении указывается, что суд первой инстанции допустил ошибку при вынесении приговора и проявил чрезмерную строгость. По мнению стороны защиты, назначенный Комбсу срок не соответствует сложившейся судебной практике по аналогичным делам.
Юристы отмечают, что в большинстве случаев обвиняемым по таким статьям назначается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 месяцев. При этом P. Diddy был приговорен к 50 месяцам заключения.
