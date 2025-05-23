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Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»

Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие группы «ВИА Гра»
Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Константин Меладзе сообщил, что группа «ВИА Гра» перестала существовать. После этого Вера Брежнева обратилась к бывшему супругу в соцсети.
Недавно 62-летний композитор заявил о том, что решил закрыть «ВИА Гру». В своем блоге он опубликовал черно-белый снимок последних солисток группы Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой.

На пост продюсера отреагировала его бывшая жена.

«Благодарю за всё», — обратилась к Меладзе Вера Брежнева.

Бывшие солистки «ВИА Гры» также публично высказали отношение к знаменитому продюсеру.

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Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца
Невеста Лепса Аврора Киба влюбила его в себя харизмой
23 мая 2025, 11:18

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха. После знакомства появилась и личная страничка, на которой публикуются ролики. В одном из них Аврора и поделилась своим секретом.
«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — пошутила Киба.

Аврора и Григорий познакомились год назад. Артист вышел в свет с возлюбленной в июне 2024 года, представив ее официально в качестве невесты. Ходят слухи, что подготовка к торжеству уже идет. Мужчина признавался, что праздник состоится летом, но неясно, какого года.

Избранница 62-летней звезды учится в элитном лондонском колледже, прилетая в Москву в перерывах между семестрами.

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«Антонов меня ищет»: куда пропал DJ Smash после драки с депутатом и как оказался на вечеринке с Ди Каприо? Скандалы Андрея Ширмана
23 мая 2025, 11:17

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

23 мая свой день рождения отмечает DJ Smash (Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо, расскажет «Радио 1».

Вечеринка с Ди Каприо

Ширман однажды оказался на тусовке с голливудской звездой. По словам диджея, Ди Каприо установил строгие правила: всем гостям заклеили камеры телефонов стикерами, чтобы никто не мог снимать происходящее.

«Ди Каприо лично подходил и заклеивал телефоны — спереди и сзади. Никто не возмущался, наоборот, все были в восторге: раз так, значит, вечеринка будет крутая!» — рассказал DJ Smash.

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Конфликт с Антоновым

DJ Smash признался, что никогда не оформлял права на использование хита Юрия Антонова «Летящей походкой» в своих ремиксах.

«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А потом узнал, что он меня ищет. В интервью он заявил: "Я его поймаю!" Так что я решил — встречаться нам точно не стоит. Если бы было по-моему, я бы сделал полный ремикс на его трек, но Юрий Михайлович, как известно, в таких вопросах непростой человек», — рассказал Ширман.

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат, который избил DJ Smash: что с ним сейчас

В 2018 году экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич напали на музыканта в пермском клубе «Дом культуры» после отказа сфотографироваться с ними. У артиста диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ЧМТ. Телепнев получил 2,2 года колонии-поселения. Но на этом его проблемы не закончились. В марте 2023 года его снова осудили — на этот раз на 4 года строгого режима за дебош в баре «Наташа». По данным СМИ, поводом для агрессии стал трек Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Услышав композицию, Телепнев в ярости швырнул в барную стойку ведерко со льдом, бокал и стул, который попал в посетителя.

Чем занимается DJ Smash?

Музыкант продолжает выпускать новую музыку. В феврале вышел его альбом Miu Mяu — 16 треков, среди которых полноценные песни («Океан», «Ветер») и короткие зарисовки («Снежная», «Важное сообщение»).

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Отказ Ларисы Гузеевой от секса, роман с Дмитрием Нагиевым и громкие скандалы. Ведущей «Давай поженимся» 66 лет
23 мая 2025, 10:38

Лариса Гузеева (Фото: кадр из шоу «Давай поженимся»)

Легендарной актрисе Ларисе Гузеевой, звезде культового «Жестокого романса», исполнилось 66 лет. Ее жизнь — как драматический сериал: три брака, бурные романы, скандальные высказывания и роли, сделавшие ее иконой советского и российского кино. Как складывалась судьба одной из самых откровенных актрис — в материале «Радио 1».

Бунтарская юность: лысая абитуриентка и рок-н-ролльные тусовки


После школы Гузеева уехала из родного Бердска в Ленинград, где поступила в ЛГИТМиК. Чтобы выделиться среди сотен абитуриенток, она… побрилась налысо. Эпатажный ход сработал — ее заметил режиссер Владимир Петров и взял на курс. Студенческие годы прошли в компании будущих легенд русского рока: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова** и Сергея Курехина. В последнего Гузеева даже была влюблена, хотя и не считала его идеалом мужской красоты.

«Я видела этих пацанов и думала: голова большая, ноги короткие, пахнет не так… У Цоя прыщи, волосы грязные — ну дурак!» — откровенничала актриса.
Не повезло и Никите Михайловскому («Вам и не снилось»), который однажды провожал ее домой.

«Губастенький, молоденький — на таких не клевала», — смеется Гузеева.

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Любовь как страсть: три брака и поиски счастья


Гузеева никогда не скрывала: «В молодости любовь — это секс».

«Когда у тебя пересохло во рту, ты понимаешь, что если не отдадитесь этому мужчине, то просто лопнешь. Поэтому вступаешь в отношения. Это все гормоны», — делилась Лариса Гузеева.
Роман с Курехиным длился около четырех лет, после чего он ушел к обеспеченной дочери профессора Анастасии Фурсей. Позже актриса призналась, что он был единственным мужчиной, который ее бросил.

Летом 1983 года она встретила актера Сергея Шакурова, благодаря которому получила роль в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Во время съемок она влюбилась в экранный образ Никиты Михалкова, сыгравшего Паратова, забыв при этом о своем возлюбленном. Романа с Михалковым за пределами съемочной площадки не произошло, но актриса не слишком переживала по этому поводу.

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Позже Гузеева познакомилась с Ильей Древновым и вышла за него замуж, однако их брак распался из-за его пристрастия к наркотикам и алкоголю. Тем не менее, до развода у нее завязался бурный роман с Дмитрием Нагиевым, который тогда учился в театральном вузе, но эти отношения тоже долго не продлились.

После первого неудачного брака Лариса Гузеева связала свою жизнь с грузинским актером Кахой Толордавой. Этот союз подарил ей сына Георгия, но продлился недолго. Настоящее семейное счастье актриса обрела с Игорем Бухаровым — ресторатором, с которым они вместе уже более 20 лет. В этом браке родилась дочь Ольга.

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Откровения о сексе: «Женщины часто притворяются»

Гузеева никогда не стеснялась говорить на запретные темы. В одном из интервью она призналась:

«Мужчины, давайте откроем вам глаза: 80% женщин притворяются в постели. Во-первых, чтобы произвести впечатление, во-вторых — чтобы поднять вашу самооценку».
С возрастом ее взгляды изменились. Актриса откровенно рассказывает, что сейчас интимная жизнь в ее браке отошла на второй план:

«Представьте: эпиляция, подготовка… Боже мой! Лучше скажу: "Не сегодня, давай в среду"».

Бурная молодость: «Грешила много, ох, как много!»


Несмотря на нынешнюю размеренную жизнь, Гузеева с улыбкой вспоминает свою молодость — смелую, страстную и порой безрассудную:

«Страха не знала, в такие клоаки залезала! Сейчас жалею, что тратила время не на тех людей. Грехов в жизни было много, очень много! Порой даже думаю: пусть после смерти ничего не будет — не хочу в аду гореть».
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«Гузеева и Сябитова ведут себя как бабушки у подъезда»: Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»
Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»
23 мая 2025, 10:36

Роза Сябитова и Лариса Гузеева (Фото: кадр из передачи «Давай поженимся!»)

Шоу «Давай поженимся!», где одинокие люди пытаются найти любовь, выходит в эфир Первого канала уже 17 лет. Сергей Соседов высказался о программе и ее ведущих Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, передает «Стархит».
Критик назвал это шоу дешевым.

«И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню», — отметил Соседов.

По его словам, неприлично обсуждать личные проблемы и выносить сплетни на всю страну.

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Потерял миллионы и живет с мамой-пенсионеркой: чем занимается Сергей Соседов после скандального увольнения
23 мая 2025, 10:05

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов на протяжении всей карьеры придерживается образа непробиваемого и дерзкого профессионала. Журналист никогда не стеснялся критиковать ни Аллу Пугачеву, ни Лолиту Милявскую, ни других звезд эстрады. После скандального увольнения с НТВ Соседов буквально исчез из медийного пространства.
О том, как сегодня живет и чем занимается Сергей Соседов, а также какую женщину называет самой важной в своей жизни — в материале «Радио 1».

Как начиналась творческая карьера Сергея Соседова


С музыкой и творчеством Сергей Соседов познакомился еще в раннем возрасте. В 5 лет мама отвела сына в музыкальную школу, чтобы научить играть на фортепиано и петь. По словам журналиста, уже тогда педагоги прикладывали максимум усилий, чтобы развить его творческий талант. С малых лет будущий критик научился разбирать симфонии и анализировать любое произведение.

Чуть ли не с первого класса Сергей мечтал, что станет известным и обязательно поступит в училище. Разочарование постигло молодого человека уже при поступлении: класса фортепиано в том учебном учреждении, куда пытался попасть Соседов, не оказалось.

Учиться на композитора он не хотел, а играть на балалайке или баяне не собирался. Выход был один — поступать на дирижерско-хоровое отделение. Соседов рассказывал, что был одним из двух молодых людей, которые пришли на прослушивание. Приемная комиссия с нескрываемым скептицизмом поинтересовалась, что парни планируют делать в женском хоре, а по итогам вступительного собеседования и вовсе отказали Сергею.

Через время будущий шоумен поступил на факультет журналистики в МГУ имени Ломоносова. Все годы обучения Соседов мечтал связать себя с телевидением. Первый же шанс подвернулся ему в 1990-е — именно тогда на одном из каналов начала выходить программа «Акула пера». Там он задавал провокационные вопросы, а участники шоу сгорали от стыда. О том, что слава настигнет его столь неожиданно, музыкальный критик даже подумать не мог. Спустя считанные месяцы Сергея Соседова начали узнавать на улицах.

Оглушительная популярность и внезапный уход со сцены на годы


Следующие шесть лет были для Соседова переломными: музыкальный критик пробовал себя как пресс-менеджер, постоянный эксперт шоу о религии, работал обозревателем в газете. Вернуться на ТВ полноценно ему удалось только в 2007 году: режиссеры музыкального шоу «Суперстар» позвали Соседова быть судьей в одном из сезонов проекта.

Сергей Соседов (Фото: кадр из телепередачи «ВИА Суперстар!»)

Популярность журналиста достигла невероятных высот, однако в его жизни произошла трагедия: от рака легкого скончался отец Соседова. О постигшем его семью горе Сергей смог спокойно говорить только спустя 10 лет.

Утрата отца настолько болезненно отразилась на шоумене, что тот на годы ушел в тень и вернулся только в 2020 году – сначала как постоянный член жюри в «Суперстар», а потом как ведущий шоу «За гранью».

Соседов потерял миллионное состояние


Несмотря на известность и немалые гонорары, Соседов не стал богатым и даже не обзавелся собственной квартирой. Он долго копил деньги, чтобы потом приобрести отдельную от матери недвижимость, но и тут критика ждало разочарование: все вклады знаменитости были заморожены, а затем у банка отняли лицензию. Вместо своих 11 миллионов он получил страховую сумму в 1,4 миллиона. Ничего другого, кроме как жить с матерью ему не оставалось.

За что Соседова выгнали с НТВ


В декабре 2023 года Соседов узнал, что контракт с ним не продлили, и он больше не будет занимать должность ведущего в программе «За гранью» на НТВ. Ведущий не скрывал, что эта история его сильно задела.

Сергей Соседов (Фото: кадр из телепередачи «За гранью»)

Тем более, что набор зрителей на новые выпуски с указанием его фамилии в качестве ведущего интенсивно продолжался. А ведь для этого проекта Соседов даже омолодился. Многие подозревали, что он решился на «уколы красоты».

Сам Соседов долгое время никак не комментировал свое увольнение с канала НТВ. А позднее признался, что «ко двору не пришлась» его манера ведения шоу. Оказывается, организаторы «За гранью» хотели видеть трагедию в кадре, но он все время пытался перестроить сюжет на позитивный лад.

Вместо Сергея Соседова популярное шоу «За гранью» возглавил другой ведущий – Тимур Еремеев.

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Любимая женщина в жизни Сергея Соседова


О личной жизни известный шоумен старается не распространяться. Хотя сам регулярно комментирует романы и сердечные проблемы российских знаменитостей в качестве критика. Причем его прямолинейность порой вводит в ступор публику.

Не секрет, что Сергею Соседову уже исполнилось 56 лет, однако он ни разу не был женат и у него нет детей. Хотя любимая женщина все же присутствует в его жизни и всегда рядом. Дело в том, что скандальный критик до сих пор живет с мамой-пенсионеркой и съезжать от нее не собирается.

«Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, всегда это было. Потому что мы одна семья!» — поясняет журналист.

Сколько зарабатывает Сергей Соседов


Несмотря на скандальное и неожиданное увольнение с телеканала НТВ, без дохода Сергей Соседов не остался. По данным СМИ, ему регулярно поступает масса перспективных предложений, но он очень избирателен в выборе новых проектов. Критик заявляет, что ищет только интересные предложения, поэтому нужно выбирать тщательно.

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В медийном пространстве ходят слухи, что за участие в частных мероприятиях Сергей Соседов получает порядка 500 тысяч рублей, что является лишь частью прибыли.

Обычная жизнь скандального критика


Соседов не скрывает, что для комфортной жизни ему не нужно много денег. Однако, как утверждает журналист, ему важно качественно питаться. Также он регулярно вкладывается в самообразование. По его словам, он может прожить и на 50 тысяч рублей в месяц.

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