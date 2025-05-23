Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)
Константин Меладзе сообщил, что группа «ВИА Гра» перестала существовать. После этого Вера Брежнева обратилась к бывшему супругу в соцсети.
Недавно 62-летний композитор заявил о том, что решил закрыть «ВИА Гру». В своем блоге он опубликовал черно-белый снимок последних солисток группы Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой.
На пост продюсера отреагировала его бывшая жена.
Бывшие солистки «ВИА Гры» также публично высказали отношение к знаменитому продюсеру.
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*Запрещен в РФ
На пост продюсера отреагировала его бывшая жена.
«Благодарю за всё», — обратилась к Меладзе Вера Брежнева.
Бывшие солистки «ВИА Гры» также публично высказали отношение к знаменитому продюсеру.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова