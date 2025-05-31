Супермодель Ирина Шейк снялась в парижском музее в трусиках и дерзком боди

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Супермодель Ирина Шейк поучаствовала в стильной фотосессии для местной версии журнала Vogue во Франции. Экс-возлюбленная Брэдли Купера была в анималистичных трусиках и дерзком боди без рукавов.



Ее образ дополняли туфли с деликатным каблуком. Локоны Ирина Шейк оставила распущенными, а гламурный макияж подчеркивал природную привлекательность звезды подиума.

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Фотосессия проходила в музейных декорациях, над одной фотографией работала целая съемочная группа. Фотографы следили, чтобы до мелочей была продумана буквально каждая деталь.

Недавно Ирину Шейк видели на Каннском фестивале. Как пишут бьюти-обозреватели, женщина была увлечена беседой с продюсером Евой Лонгорией. СМИ предположили, что знаменитости говорили на женские темы.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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