Супермодель Ирина Шейк снялась в парижском музее в трусиках и дерзком боди
Супермодель Ирина Шейк поучаствовала в стильной фотосессии для местной версии журнала Vogue во Франции. Экс-возлюбленная Брэдли Купера была в анималистичных трусиках и дерзком боди без рукавов.
Ее образ дополняли туфли с деликатным каблуком. Локоны Ирина Шейк оставила распущенными, а гламурный макияж подчеркивал природную привлекательность звезды подиума.
Фотосессия проходила в музейных декорациях, над одной фотографией работала целая съемочная группа. Фотографы следили, чтобы до мелочей была продумана буквально каждая деталь.
Недавно Ирину Шейк видели на Каннском фестивале. Как пишут бьюти-обозреватели, женщина была увлечена беседой с продюсером Евой Лонгорией. СМИ предположили, что знаменитости говорили на женские темы.
*Запрещен в РФ
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