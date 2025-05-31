Супермодель Ирина Шейк снялась в парижском музее в трусиках и дерзком боди

31 мая 2025, 14:03

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Супермодель Ирина Шейк поучаствовала в стильной фотосессии для местной версии журнала Vogue во Франции. Экс-возлюбленная Брэдли Купера была в анималистичных трусиках и дерзком боди без рукавов.