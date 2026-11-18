18 ноября 2026, 22:08

Юрист Катя Гордон рассказала подробности о свадьбе на Северном полюсе

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист и телеведущая Катя Гордон поделилась необычной историей своей свадьбы с бизнесменом Виктором Хархалисом. Пара устроила церемонию на ледоколе во время путешествия к Северному полюсу. При этом официально супруги зарегистрировали отношения ещё семь лет назад, а поездка стала для них возможностью повторно отметить важное событие в необычной обстановке.





Подробностями Гордон поделилась в «Шоу Воли». По словам Кати, путешествие продолжалось 14 дней: судно шло по Баренцеву морю, а из развлечений иногда встречались медведи. Несмотря на опасения, что поездка окажется скучной, впечатления у неё остались положительные.





«Мы 14 дней едем по Баренцеву морю, редкий медведь проходит, думала, скука смертная, нет — нормально. Там же история какая: капитан судна имеет право вас бракосочетать, он юридически имеет право, даже если вы официально не зарегистрированы, то на судне он имеет право исполнять функции ЗАГСа. Я подумала — когда ещё такое произойдёт, на льдине? Это осталось в памяти, мы ещё раз бракосочетатались, нас внесли в бортовой журнал», — поделилась Гордон.