«Нас внесли в бортовой журнал»: Катя Гордон рассказала о свадьбе на ледоколе
Юрист Катя Гордон рассказала подробности о свадьбе на Северном полюсе
Юрист и телеведущая Катя Гордон поделилась необычной историей своей свадьбы с бизнесменом Виктором Хархалисом. Пара устроила церемонию на ледоколе во время путешествия к Северному полюсу. При этом официально супруги зарегистрировали отношения ещё семь лет назад, а поездка стала для них возможностью повторно отметить важное событие в необычной обстановке.
Подробностями Гордон поделилась в «Шоу Воли». По словам Кати, путешествие продолжалось 14 дней: судно шло по Баренцеву морю, а из развлечений иногда встречались медведи. Несмотря на опасения, что поездка окажется скучной, впечатления у неё остались положительные.
«Мы 14 дней едем по Баренцеву морю, редкий медведь проходит, думала, скука смертная, нет — нормально. Там же история какая: капитан судна имеет право вас бракосочетать, он юридически имеет право, даже если вы официально не зарегистрированы, то на судне он имеет право исполнять функции ЗАГСа. Я подумала — когда ещё такое произойдёт, на льдине? Это осталось в памяти, мы ещё раз бракосочетатались, нас внесли в бортовой журнал», — поделилась Гордон.Именно возможность провести церемонию в столь необычном месте и стала для Кати главным поводом повторить свадебное торжество. Она отметила, что подобный опыт вряд ли удастся легко повторить, поэтому решила не упускать шанс.
После церемонии на ледоколе супругов внесли в бортовой журнал. Таким образом, пара ещё раз отметила свой союз, но уже в совершенно необычной обстановке — во время экспедиционного путешествия к Северному полюсу.