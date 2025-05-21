«Наша маленькая победа»: певица Пелагея выиграла суд против мужа, запретившего вывозить дочь за границу

Пелагея (фото: Instagram* @pelageya_insta)
Певице Пелагее удалось через суд добиться временного разрешения на выезд за границу для восьмилетней дочери Таисии. Ранее покидать территорию России ей запретил отец, хоккеист Иван Телегин.
Адвокат артистки Филипп Рябченко уточнил, что дочь Пелагеи теперь сможет выезжать за границу, но исключительно временно.
Рябченко добавил, что в скором времени певицы предстоит встретиться с бывшим супругом в апелляции, где он отстаивает из своих прав и обязанностей только запрет на выезд дочери. При этом от уплаты алиментов Телегин уклоняется почти год.
Также последний раз он видел дочь аж два года назад, а после начала судебных разбирательств перестал общаться с Таисией и по телефону. При этом защитник Пелагеи подчеркнул, что она никогда не выступала против встреч ребёнка с отцом.
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«Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил её отец. Но, к сожалению, это ещё не финал», – заявил правозащитник, слова которого приводит StarHit.Таисия (фото: Instagram* @pelageya_insta)
Рябченко добавил, что в скором времени певицы предстоит встретиться с бывшим супругом в апелляции, где он отстаивает из своих прав и обязанностей только запрет на выезд дочери. При этом от уплаты алиментов Телегин уклоняется почти год.
Также последний раз он видел дочь аж два года назад, а после начала судебных разбирательств перестал общаться с Таисией и по телефону. При этом защитник Пелагеи подчеркнул, что она никогда не выступала против встреч ребёнка с отцом.
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Анастасия Чинкова