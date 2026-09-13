«Наше маленькое, но такое большое счастье»: Столяров и Бонд представили двухмесячного сына
Алексей Столяров и Вера Бонд впервые показали сына и раскрыли его имя
Спустя два месяца после рождения ребенка Алексей Столяров и Вера Бонд впервые решили показать его подписчикам. Блогеры также раскрыли имя наследника — мальчика назвали Даниилом.
Родители с нежностью представили малыша в соцсетях и поделились своими эмоциями от появления сына. Судя по их словам, Даниил уже успел стать главным любимцем семьи.
«Знакомьтесь, Столяров Даниил Алексеевич. А также Данечка, самый сладкий пирожочек, самый любимый круассанчик — и этот список можно продолжать вечно. Наше маленькое, но такое большое счастье!» — трогательно написали Вера и Алексей.Напомним, Столяров и Бонд стали родителями прямо в День семьи, любви и верности.