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Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине

Стас Пьеха (Фото: соцсети)

Стас Пьеха (Фото: соцсети)

Некоторое время назад журналисты говорили о плохом состоянии здоровья эстрадного певца и призера телепроекта «Фабрика звезд-4» Стаса Пьехи. Кто-то судачил, что артист уехал из России. Что известно о здоровье Стаса Пьехи и что он говорит о ситуации в мире — в материале «Радио 1».

«Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино»


Уроженцу Санкт-Петербурга сейчас 44 года. Его мать — Илона Броневицкая, дедушка — композитор Александр Броневицкий, а бабушка — эстрадная певица Эдита Пьеха.



О себе Стас заявил, когда принял решение участвовать в четвертом сезоне «Фабрики звезд», у него даже получилось войти в тройку финалистов.

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Артист делился, что давно поддерживает идею гостевого брака и считает его хорошим вариантом отношений. Он отмечал, что такой формат любовной связи называют развратом, но в нем нет ничего страшного.

В пример Стас Пьеха приводит царские времена. Тогда правители жили в разных половинах дворцов, чтобы не надоесть своему супругу.

«Это правильно — у каждого человека должно быть личное пространство, где он предоставлен сам себе. Для меня гостевой брак — это про возможность не жить постоянно на одной площади», — подчеркнул он.

Пьеха долгое время состоял в отношениях с двоюродной сестрой рэпера Тимати Викторией Смирновой. Публика полагала, что пара поженится и будет жить счастливо, но этого не произошло.

Стас Пьеха (Фото: соцсети)


Десять лет назад Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой и стал отцом.

«Мы познакомились у врача. Она лечила спину, а мне казалось, что все проблемы от шеи. Она была вся такая красивая, загадочная, погруженная в себя, с легким холодком. Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино. И пошло-поехало», — поделился артист.

Однако союз распался через два года. Сам Стас переехал в столицу, а его сын и экс-супруга остались в Санкт-Петербурге.

«Скорее, традиционный брак может провоцировать измены, ведь он предполагает территориальное слияние: люди пресыщаются друг другом, им хочется новизны. В гостевом же браке ты не устаешь от партнера», — выразил свое мнение артист.

От своих отцовских обязанностей Пьеха не отказывается, он активно участвует в воспитании сына.

«Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать», — отмечала его бывшая жена.

«Помню тот страшный день, когда думал, что умру»


Несколько лет назад Стас Пьеха начал откровенно говорить о проблемах. Ему было лишь двенадцать, когда он пристрастился к запрещенным препаратам. Из-за занятости родителей артист получил довольно много свободы, однако не смог ей грамотно распорядиться.

«Позже у меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история», — рассказывал Стас.
Стас Пьеха (Фото: соцести)


Когда артист попал в мир шоу-бизнеса, то снова вспомнил о своих былых привычках. Зависимость затягивала так сильно, что остановиться у Стаса не получалось. Ему было лишь 34 года, когда врачи диагностировали инфаркт.

«Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость», — откровенничал Пьеха.

Стас уверяет, что с того момента как он забыл о вредных привычках, жизнь артиста изменилась. У него возникло желание помогать тем, кто столкнулся с подобной проблемой. Стас открыл клинику, которая специализируется на лечении зависимости.
В 2023 году у артиста были проблемы с сердцем. Летом у него было плохое самочувствие. Сначала певца отвезли в кардиологию, а затем он наблюдался в терапии.

«Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце на сей раз еще поработает!», — рассказал Стас Пьеха.

«Где родился, там и пригодился»


Стас и его семья всегда поддерживали выбор властей.

«Мы на стороне своей родины!» — отмечала Илона Броневицкая.

Со своей позицией и отношением к происходящему в мире артист определился довольно давно. Еще с 2014 года он часто ездил на Донбасс и помогал людям.

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — сказал Стас спустя всего месяц после начала спецоперации.

Певица Эдита Пьеха тоже выразила достаточно однозначное мнение.

«Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. И мне посчастливилось там быть. Такова наша позиция. Мы на стороне своей Родины! Считаю, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом. В этом наша миссия, наше служение», — подчеркивала дочь Эдиты Пьехи.

При этом Броневицкая считает, что необходимо разделять страны и людей. Она поделилась, что у семьи достаточное количество родственников и друзей проживают в Литве. Практически все они адекватно оценивают ситуацию.

Стас Пьеха (Фото: соцсети)


Большую часть времени Эдита Пьеха проводит в своем загородном доме. На сцене она не появляется из-за возраста.

«Очень горжусь своей семьей, своими родителями – профессионалами, добрыми людьми. Эдита Станиславовна реже выходит из дома, потому что у людей, наступает такое время, когда потребностей в этом меньше становится. Она живет в хороших условиях – дивный воздух, тишина, птицы с утра поют, есть огромной участок, она там прогуливается. Сейчас не выходит – очень скользко, пока не надо. Мы смогли ее уберечь от болезни этим нехорошим вирусом», — рассказала Броневицкая.

Стас оказывает финансовую поддержку своему отцу. Музыкант Пятрас Герулис (экс-супруг Броневицкой) живет в Вильнюсе.

«Я на связи с его соседкой, мы говорим как родные люди на одном языке, мы помогаем одному человеку, который болен. Мы люди СССР, мы без национальности — было 15 республик, как 15 сестер», — отметила Броневицкая.

Стас Пьеха не собирается уезжать из России, поскольку не видит в этом смысла.

«Куда мне ехать? Зачем? Как в поговорке: где родился, там и пригодился», — добавил он.

Артист не осуждает своих коллег, однако честно говорит, что если бы получил повестку, то бегать бы не стал.

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Стас Пьеха продолжает свою творческую деятельность, радуя своих поклонников новыми проектами. В ноябре 2021 года он присоединился к судьям в проекте «Суперстар! Возвращение». В том же году он участвовал во втором сезоне популярной передачи «Маска», где появился перед зрителями в образе Неваляшки.

В марте 2023 года артист снова появился в шоу, которое было посвящено дню рождения певицы Валерии, где он скрывался под костюмом Сердца.

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#шоу-бизнес
#брак
Ужин с намеком на продолжение и измена мужа с подругой: как живет актриса сериала «Глухарь» Тарасова и какова ее связь с СВО
24 января 2025, 17:10

Виктория Тарасова (Фото: соцсети)

Полковник Ирина Зимина – запоминающаяся роль Виктории Тарасовой. Актриса также выступает в театре «Шалом», активно занимается благотворительностью и гуманитарной деятельностью.
Подробнее, что известно о ее личной жизни и случаях домогательств со стороны влиятельного мужчины, читайте в материале «Радио 1».

Предложения покровительства

После откровений Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного режиссера, который уже ушел из жизни, подобные истории стали появляться в СМИ все чаще. Виктория Тарасова также поделилась своим опытом, рассказав о предложениях покровительства взамен на благосклонность.

В одном из интервью актриса вспомнила, как некий влиятельный деятель искусства пригласил ее на ужин с намеком на продолжение, обещая роль в своем спектакле. Виктория, не раздумывая, грубо отказала ему, и, как результат, не получила желаемую роль, которая ей тогда была очень нужна.

Позже произошел похожий инцидент с продюсером фильма, в котором она хотела бы сняться. Мужчина предложил ей совместную жизнь, но Виктория ответила ему резко и категорично.

Фото: iStock/Alernon77

Застала мужа с подругой

Виктория Тарасова, как и её экранная героиня Ирина Зимина из сериала «Глухарь», является сильной и независимой женщиной, которая воспитывала сына Данилу в одиночку.

Первый брак актрисы закончился из-за измены её супруга Вячеслава, который был старше её на семь лет. В этом союзе детей не было, но Виктория столкнулась с предательством, когда застала мужа с подругой. Она не смогла простить ни его, ни её.

Второй значимой любовью Виктории стал бизнесмен Михаил Гумен, от которого у неё родился сын Данила. Однако Михаил ушёл от неё перед родами, и актрисе пришлось справляться с материнством самостоятельно.

Роды прошли с осложнениями, Виктория провела месяц в роддоме, но счастливый отец так и не пришёл на выписку. В итоге она сама воспитывала сына, а его отец появлялся в их жизни крайне редко. На сегодня отношения между ними полностью прекратились. Сейчас Виктория живёт вместе с сыном и его девушкой в четырёхкомнатной квартире в Кунцево, где будущая невестка и свекровь прекрасно ладят друг с другом.

Фото: iStock/kieferpix

Неоднократно посещала Донбасс

Виктория Тарасова продолжает активно сниматься в кино и выступать на сцене театра «Шалом», однако некоторые её спектакли в Казахстане были отменены по политическим мотивам — причины очевидны, российские артисты стали неугодны.

Тем не менее, актриса не скрывает своей страсти к Родине и активно занимается гуманитарной деятельностью. Она неоднократно посещала Донбасс, общаясь с местными жителями и считая такой вклад своим гражданским долгом.

Кроме того, Виктория инициировала создание благотворительного фонда «Помоги детям Смоленщины», который направлен на оказание адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также детям, оставшимся без родителей. Вдохновляет то, что среди знаменитостей встречаются такие отзывчивые и неравнодушные люди.

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«Артист фигов»: Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех
Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова рассказала о его детстве
24 января 2025, 17:08

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Бабушка Юры Борисова, рассказывая о его детстве, призналась, что не верила в его успех. Она даже ругалась из-за того, что внук ходил на репетиции.
По словам пожилой женщины, её внук Юра — простой скромный парень, живущий обычной жизнью. В детстве Юра часто проводил летние каникулы у бабушки на даче, рассказала она корреспонденту KP.RU. Вечерами мальчишка устраивал спектакли с соседскими детьми, что не одобрялось ею самой, да и другими взрослыми тоже. Всё-таки в их кругах профессию артиста считали несерьёзной и легкомысленной.

«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — заявила родственница Юры Борисова.

Она также отметила, что актер всегда добивался успеха только своим трудом, он очень ответственно относится к работе. Если ее внук получит «Оскар», это будет важным событием для него, для его семьи и для всей страны.

«В любом случае мы с ним сделаем вывод: надо продолжать работать», - сказала бабушка актёра журналистам.

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#семьи
#каникулы
#страны
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Стендап-комика Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии
24 января 2025, 16:51

Слава Комиссаренко (фото: соцсети)

Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии. Его фамилия появилась в обновлённом списке организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности, представленном на сайте белорусского МВД.
Напомним, что 30 декабря 2024 гола Минский городской суд признал артиста виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, за что его приговорили к шести годам лишения свободы.

Помимо этого он признан виновным ещё по двум статьям за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды, и клевета в отношении Лукашенко, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещённой в интернете.

Заочное производство в отношении Комиссаренко Следственный комитет Белоруссии начал 15 августа 2024 года.

В настоящее время комик проживает в Европе.

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#экстремизм
#белоруссия
#александр лукашенко
#суд
#следственный комитет
#уголовное дело
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Уют победил размах? Почему Юлия Барановская отдаёт предпочтение квартире, а не особняку за миллион долларов
24 января 2025, 16:17

Юлия Барановская (Фото: соцсети)

Известная телеведущая Юлия Барановская владеет роскошным домом на Рублёвке, однако ему она предпочитает квартиру на Патриарших прудах: там телеведущая проводит большего всего времени. О том, как она обустроена, читайте в материале «Радио 1».


Гостиная


Комната для приёма гостей выполнена в серо-фиолетовых тонах. В центре гостиной находится угловой тёмно-серый диван, украшенный горчичными и чёрно-белыми подушками.

Гостиная (Фото: соцсети)

Справа от дивана расположилось кресло тоже в сером оттенке. На стене — телевизор, под которым находится небольшая чёрная консоль.

Очень стильно смотрятся парные металлические бра и подвесная белая люстра. На полу лежит серый ковёр с геометрическими линиями.


Обеденная зона


Чёрный деревянный стол является главным украшением обеденной зоны. Интересно выглядит подвесная люстра с плафонами, расположенная над столом.
Напротив него висит необычное зеркало.

По бокам стола стоят два горчичных стула из велюра с высокими спинками, обрамляют стол чёрные стулья.

Обеденная зона (Фото: соцсети)

На окнах висят плотные серо-фиолетовые шторы с геометрическим рисунком.


Спальня дочки


Стены в спальне дочки Юлии Яны покрашены в молочный цвет, что визуально расширяет пространство.

Главным элементом спальни, конечно, является массивная кровать с изголовьем. Рядом стоит небольшой светлый комод. Он дополнен аккуратными ручками.

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По обе стороны от кровати расположились стильные прикроватные тумбы в нежном бежевом цвете.

Бело-голубые шторы и обивка кресла с цветочным принтом придают комнате очарование.


Кухня


Кухонные фасады состоят из двух цветов: глянцевого тёмно-коричневого и матового белого. Столешница выполнена из чёрного стекла.

На кухне есть небольшой белый круглый столик и прозрачные стулья с необычными спинками.

Обеденная зона и гостиная (Фото: соцсети)

В целом квартира Юлии Барановской представляет собой пример гармоничного сочетания минимализма и ар-деко. Такой дизайнерское решение создаёт уникальную атмосферу в доме.


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#квартира
#телевидение
#ремонт
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Александр Петров отреагировал на успех Юры Борисова, который отнял у него мечту об «Оскаре»
24 января 2025, 16:14

Александр Петров (фото: соцсети)

Актёр Александр Петров отреагировал на новость, что его коллега Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар».
Ещё несколько лет назад было трудно представить, что кто-то из российских актёров будет удостоен такой чести. Однако Петров верил и заявлял, что хочет стать первым артистом из России, который получит «Оскар». В частности, об этом он говорил в интервью в 2019 году, после которого многие лишь посмеялись над планами актёра. Но сейчас, на фоне успеха Борисова, невозможное стало казаться возможным.

Петров сдержанно отреагировал на номинацию своего коллеги. Он указал на то, что в этой истории самое главное – Борисов, который благодаря своей глубине и тому, что способен дать зрителям, завоевал самую престижную награду в кинематографе.

Также актёр рассказал, что посмотрел «Анору». Фильм ему очень понравился, как и актёрская игра Борисова.

Кроме того, Петров заверил, что находится с Борисовым в дружеских отношениях. Также как и с Янковским, и Биковичем, которых тоже считают его соперниками.

«На деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем делом. Реально друг друга поздравляем, когда у нас выходят фильмы и сериалы, и не на премьере для галочки, а прямо звоним, говорим настоящие искренние слова», – пояснил Петров.
Кстати, Александр отметил, что не намерен отказываться от своей мечты получить «Оскар», поэтому активно работает и развивается, чтобы получить мировое признание.

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#россия
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«Мне так больно за сына»: Айза-Лилуна Ай призналась в болезни ребенка
24 января 2025, 16:11

Айза-Лилуна Ай (Фото: соцсети)

40-летняя Айза-Лилуна Ай рассказала о болезни сына и поделилась своими переживаниями о его состоянии.
«Ребята, официально заявляю, что этот штамм ковида самый лютый. Теперь и Элвис, и Степа заболели. Элвис 2 часа рыдал от боли. Вот только с трудом заснул, пока Степа его укачивал. Мне так больно за сына», — написала девушка в своем Telegram-канале.
По ее словам, ребенок сильно мучается. У него такие же симптомы, как и у самой Айзы: ломота в теле, головная и глазная боль. Болезнь началась с обычного насморка и боли в горле.

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«Гладил меня»: Беременная невестка Валерии рассказала о поведении мужа

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#девушка
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«Гладил меня»: Беременная невестка Валерии рассказала о поведении мужа
Беременная невестка Валерии рассказала о заботе и внимании мужа
24 января 2025, 16:03

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: соцсети)

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина испытывает недомогания, свойственные последним неделям беременности, недавно она попала в больницу. Лиана рассказала, как ведет себя ее муж Арсений Шульгин, когда она себя плохо чувствует.
Лиана сообщила, что муж не отходит от нее ни на шаг и помогает во всем, постоянно находился рядом с ней в больнице, полностью взял на себя общение с врачами.

«Хочу сказать спасибо моему мужу. В эти непростые дни был моей главной поддержкой и опорой», - рассказала невестка Валерии.

Она также сообщила, что Арсений отложил свою работу рад заботы о здоровье и самочувствии жены. Лиана признаётся, что в такой непростой период её очень важно чувствовать такую помощь и внимание со стороны близкого человека.

«Вчера, когда было особенно тяжко, он не отходил от меня, менял компрессы, проветривал палату, следил за давлением, гладил меня», — рассказала будущая роженица.

Что же, можно констатировать, что Лиане с Арсением повезло значительно больше, чем её маме Валерии — с первым мужем.

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#шоу
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Лолита на камеру выругалась матом из-за новых проблем в карьере
24 января 2025, 15:52

Лолита Милявская (фото: соцсети)

Лолита снова переживает кризис в карьере. Только недавно ей удалось вернуться к полноценной работе после «отмены», как вдруг выступления опять начали срываться.
Сегодня Telegram-канал SHOT написал, что весенний тур исполнительницы оказался под угрозой срыва, поскольку против гастролей активно выступают представители общественной организации «Русская община».

На днях представителям Милявской пришло письмо, в котором говорилось, что запланированный концерт в одном из регионов России отменяется, поскольку в день его проведения будут проводиться ремонтные работы на площадке. Команда певицы предполагает, что это лишь формальный предлог для отмены выступления.

Также уже несколько месяцев «Русская община» добивается нового бойкота Милявской из-за её заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2012 году. Тогда она высказалась о «потреблении москалей». В свою защиту Лолита отметила, что заявление вырвано из контекста и, напротив, высмеивает национализм. Она призвала оставить её в покое, заявив, что концерты состоятся в любом случае.

Накануне же она опубликовала видео, в котором громко ругается матом. Общий посыл сводится к тому, что певица очень устала от происходящего. Она рассказала, что в минуты слабости выходит на морской берег.

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#соцсети
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Ангарская ответила на критику Стоянова после съемок в шоу «Один в один»
24 января 2025, 15:46

Надежда Ангарская (Фото: соцсети)

Юмористка Надежда Ангарская приняла образ Маши Распутиной в новом сезоне музыкального гранд-шоу «Один в один», а в пятницу, 24 января, в новом выпуске шоу она перевоплотится в Жанну Агузарову.
На съемках программы Ангарская удивила всех своим вокалом, хотя сама она в первую очередь выступает в юмористическом жанре.

Член жюри проекта Юрий Стоянов положительно оценил образ Ангарской, которая смогла хорошо показать Машу, однако добавил, что она была немного крупнее Распутиной.

«Мой первый образ Маши Распутиной был экспериментом. Мне не было так легко перевоплотиться, потому что есть особенности. Хотя мне постоянно говорят: «Надя, да перестань! Все нормально!». Нет, на самом деле не нормально, не зря я ношу 54-й размер, а в тот момент, когда я снималась в шоу и показывала Машу, я была 58-го. Конечно, это было сложно», — рассказала Ангарская в беседе 7Дней.ru.

Она также отметила, что уважает творчество Марии Распутиной, и назвала ее звездой и большим артистом.

По словам Ангарской, на комментарий Стоянова она не обиделась. Она понимает, что является нестандартной и эпатажной фигурой, что и делает ее запоминаемой.

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#реабилитация
#актёр
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#кома
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