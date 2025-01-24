Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине

Стас Пьеха (Фото: соцсети)
Некоторое время назад журналисты говорили о плохом состоянии здоровья эстрадного певца и призера телепроекта «Фабрика звезд-4» Стаса Пьехи. Кто-то судачил, что артист уехал из России. Что известно о здоровье Стаса Пьехи и что он говорит о ситуации в мире — в материале «Радио 1».
«Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино»
Уроженцу Санкт-Петербурга сейчас 44 года. Его мать — Илона Броневицкая, дедушка — композитор Александр Броневицкий, а бабушка — эстрадная певица Эдита Пьеха.
О себе Стас заявил, когда принял решение участвовать в четвертом сезоне «Фабрики звезд», у него даже получилось войти в тройку финалистов.
Жизнь на два фронта: как Юрий Гальцев уже 12 лет делит свое сердце между двумя женщинами и почему не решается на развод
Артист делился, что давно поддерживает идею гостевого брака и считает его хорошим вариантом отношений. Он отмечал, что такой формат любовной связи называют развратом, но в нем нет ничего страшного.
В пример Стас Пьеха приводит царские времена. Тогда правители жили в разных половинах дворцов, чтобы не надоесть своему супругу.
«Это правильно — у каждого человека должно быть личное пространство, где он предоставлен сам себе. Для меня гостевой брак — это про возможность не жить постоянно на одной площади», — подчеркнул он.
Пьеха долгое время состоял в отношениях с двоюродной сестрой рэпера Тимати Викторией Смирновой. Публика полагала, что пара поженится и будет жить счастливо, но этого не произошло.
Стас Пьеха (Фото: соцсети)
Десять лет назад Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой и стал отцом.
«Мы познакомились у врача. Она лечила спину, а мне казалось, что все проблемы от шеи. Она была вся такая красивая, загадочная, погруженная в себя, с легким холодком. Мы обменялись таблетками, а потом пошли в кино. И пошло-поехало», — поделился артист.
Однако союз распался через два года. Сам Стас переехал в столицу, а его сын и экс-супруга остались в Санкт-Петербурге.
«Скорее, традиционный брак может провоцировать измены, ведь он предполагает территориальное слияние: люди пресыщаются друг другом, им хочется новизны. В гостевом же браке ты не устаешь от партнера», — выразил свое мнение артист.
От своих отцовских обязанностей Пьеха не отказывается, он активно участвует в воспитании сына.
«Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать», — отмечала его бывшая жена.
«Помню тот страшный день, когда думал, что умру»
Несколько лет назад Стас Пьеха начал откровенно говорить о проблемах. Ему было лишь двенадцать, когда он пристрастился к запрещенным препаратам. Из-за занятости родителей артист получил довольно много свободы, однако не смог ей грамотно распорядиться.
«Позже у меня начались физические проявления зависимости в виде ломки. Подумал, что качусь куда-то вниз. Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история», — рассказывал Стас.Стас Пьеха (Фото: соцести)
Когда артист попал в мир шоу-бизнеса, то снова вспомнил о своих былых привычках. Зависимость затягивала так сильно, что остановиться у Стаса не получалось. Ему было лишь 34 года, когда врачи диагностировали инфаркт.
«Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна — для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру — выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С того момента началась моя тотальная трезвость», — откровенничал Пьеха.
Стас уверяет, что с того момента как он забыл о вредных привычках, жизнь артиста изменилась. У него возникло желание помогать тем, кто столкнулся с подобной проблемой. Стас открыл клинику, которая специализируется на лечении зависимости.
В 2023 году у артиста были проблемы с сердцем. Летом у него было плохое самочувствие. Сначала певца отвезли в кардиологию, а затем он наблюдался в терапии.
«Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо центральную нервную систему и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце на сей раз еще поработает!», — рассказал Стас Пьеха.
«Где родился, там и пригодился»
Стас и его семья всегда поддерживали выбор властей.
«Мы на стороне своей родины!» — отмечала Илона Броневицкая.
Со своей позицией и отношением к происходящему в мире артист определился довольно давно. Еще с 2014 года он часто ездил на Донбасс и помогал людям.
«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — сказал Стас спустя всего месяц после начала спецоперации.
Певица Эдита Пьеха тоже выразила достаточно однозначное мнение.
«Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. И мне посчастливилось там быть. Такова наша позиция. Мы на стороне своей Родины! Считаю, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом. В этом наша миссия, наше служение», — подчеркивала дочь Эдиты Пьехи.
При этом Броневицкая считает, что необходимо разделять страны и людей. Она поделилась, что у семьи достаточное количество родственников и друзей проживают в Литве. Практически все они адекватно оценивают ситуацию.
Стас Пьеха (Фото: соцсети)
Большую часть времени Эдита Пьеха проводит в своем загородном доме. На сцене она не появляется из-за возраста.
«Очень горжусь своей семьей, своими родителями – профессионалами, добрыми людьми. Эдита Станиславовна реже выходит из дома, потому что у людей, наступает такое время, когда потребностей в этом меньше становится. Она живет в хороших условиях – дивный воздух, тишина, птицы с утра поют, есть огромной участок, она там прогуливается. Сейчас не выходит – очень скользко, пока не надо. Мы смогли ее уберечь от болезни этим нехорошим вирусом», — рассказала Броневицкая.
Стас оказывает финансовую поддержку своему отцу. Музыкант Пятрас Герулис (экс-супруг Броневицкой) живет в Вильнюсе.
«Я на связи с его соседкой, мы говорим как родные люди на одном языке, мы помогаем одному человеку, который болен. Мы люди СССР, мы без национальности — было 15 республик, как 15 сестер», — отметила Броневицкая.
Стас Пьеха не собирается уезжать из России, поскольку не видит в этом смысла.
«Куда мне ехать? Зачем? Как в поговорке: где родился, там и пригодился», — добавил он.
Артист не осуждает своих коллег, однако честно говорит, что если бы получил повестку, то бегать бы не стал.
Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой
Стас Пьеха продолжает свою творческую деятельность, радуя своих поклонников новыми проектами. В ноябре 2021 года он присоединился к судьям в проекте «Суперстар! Возвращение». В том же году он участвовал во втором сезоне популярной передачи «Маска», где появился перед зрителями в образе Неваляшки.
В марте 2023 года артист снова появился в шоу, которое было посвящено дню рождения певицы Валерии, где он скрывался под костюмом Сердца.
Читайте также:
«Изменяла на каждом шагу»: репутация разлучницы и слухи о предательстве Леонидова, в чем упрекают Анну Банщикову
От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?
Смерть сына и муж-изменщик: непристойное предложение Домогарова, ребенок от тайного любовника, как живет Ольга Павловец
Ольга Енгалычева