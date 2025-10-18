«Наши покатушки»: сыну Анастасии Решетовой подарили на день рождения два квадроцикла

18 октября 2025, 11:33

Шестилетний сын Решетовой Ратмир получил на день рождения два квадроцикла

Анастасия Решетова с сыном (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель и блогер Анастасия Решетова устроила своему сыну Ратмиру яркий праздник по случаю шестилетия.





Мальчик получил от мамы необычный подарок — сразу два квадроцикла: один на бензине, другой — электрический.



В социальных сетях Решетова опубликовала видео, где она вместе с сыном катается на новом транспорте. На кадрах видно, как Ратмир уверенно держит руль, а Анастасия сидит позади и снимает момент на видео.





«Наши покатушки на новой игрушке. Это был мой подарок Ратюше на день рождения. А так совпало, что наши друзья тоже подарили ему квадроцикл, и теперь у нас их два — электрический и на бензине», — рассказала звезда.