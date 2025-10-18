Затяжной конфликт с Марией Кожевниковой, звездная болезнь и вождение в нетрезвом виде: Звезде «Универа» Арарату Кещяну 47 лет
Арарат Кещян — российский актёр и телеведущий, прошедший путь от участника КВН до звезды культового ситкома «Универ». 19 октября артист отмечает 47-летие. О творческом становлении, ярких ролях и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография Арарата Кещяна
Арарат Кещян родился 19 октября 1978 года в курортном абхазском городке Гагра. Он вырос в армянской семье: его мать, Алмаст Аваковна, работала учительницей, а отец, Геворг Ашотович, был инженером-строителем. В раннем возрасте Арарат вместе с родителями и старшим братом Ашотом переехал в Адлер. Именно брат оказал на него большое влияние и позвал его в КВН.
Свою карьеру в Клубе веселых и находчивых Арарат начал в 1999 году, играя за сочинскую команду «Внуки Лумумбы». В 2003 году талантливых братьев Кещян пригласили в московскую «Сборную РУДН». В ее составе Арарат стал одним из ключевых участников и чемпионом Высшей лиги КВН 2006 года. Он также прославился своими юмористическими пародиями, в частности, на монологи Геннадия Хазанова. После успехов в КВН он активно включился в телевизионную жизнь: участвовал в юмористическом «Бла-Бла шоу», «Бойцовском клубе» и был ведущим программ «Зверская работа» и «НЕ ФАКТ!» на телеканале «Звезда».
Работа в кино и яркие роли
Настоящая народная известность пришла к Арарату Кещяну в 2009 году, когда он получил роль Артура Микаэляна (Майкла) в ситкоме «Универ». Его герой — хитроумный и обаятельный студент-историк из Адлера — быстро стал культовым среди зрителей. Эта роль стала ключевой в карьере актера, и он продолжил ее играть в продолжениях сериала: «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».
В фильмографии актёра, помимо «Универа», можно найти такие комедийные проекты, как «Свадьба по обмену» (2011), «Няньки» (2012) и «Отпуск» (2021). На данный момент в его портфолио уже 20 фильмов, и он продолжает активно сниматься. Среди его текущих проектов — «Универ. 15 лет спустя».
Личная жизнь
Арарат Кещян впервые женился в ноябре 2007 года на девушке по имени Ирина. Их свадьба прошла в Адлере. Однако этот брак продлился недолго и распался в 2010 году. Сам актер объяснял причину расставания кризисом в отношениях.
«Помню, когда это произошло, Ашот сказал очень весомые для меня слова: «Я не боюсь, что ты сейчас разведешься — это неприятно, но ничего не поделаешь. Я боюсь, что у тебя атрофируется отношение к важности этого события». Он правильно заметил. Современные молодые люди хотят чересчур простой жизни, чересчур простых отношений. Когда что-то происходит не по их сценарию, они быстренько решают проблему разводом», — цитирует актера издание starhit.ru.
Со своей второй и нынешней женой, Екатериной Шепетой, Арарат Кещян познакомился, когда она работала пиар-менеджером в московской кинокомпании. Предложение актер сделал спустя почти год отношений. Они официально поженились 11 января 2013 года, и отличительной чертой этой пары стало то, что они отпраздновали своё бракосочетание целых четыре раза. В Москве прошла официальная регистрация и ужин с близкими, в Таиланде они устроили романтическую церемонию на берегу океана, в казахстанском Костанае состоялся банкет для родственников невесты; а в Адлере — праздник для родни жениха. Интересно, что Екатерина превратила этот опыт в профессию и сейчас владеет собственным свадебным агентством.
В браке с Екатериной у Арарата Кещяна родились три дочери: Ева (в 2014 году), Диана (в 2017 году) и Аня (в 2022 году). Актер откровенно признавался, что до рождения детей его мировоззрение было типичным для кавказского мужчины — он мечтал только о сыне. Однако с появлением дочерей его взгляды кардинально изменились.
«Перед рождением Евы я был такой стандартный запрограммированный кавказец: "Пацан, пацан, ничего, кроме пацана. Разве есть еще какой-то пол?" С появлением дочки я осознал, кто такие моя мама, сестра и жена. Мужчины забывают, что женщина — это та, которая тебя родила, кормила, поила, одевала», — делился артист с журналистами news.ru.
Громкие скандалы актера
Одним из самых известных стал затяжной конфликт Арарата с актрисой Марией Кожевниковой. Несмотря на образ влюбленной пары на экране, в реальной жизни актеры оказались совершенно разными людьми. Кожевникова прямо заявляла, что Кещян — «абсолютно не ее человек», и отмечала, что между ними случались конфликты, которые едва не доходили до драк. Со своей стороны, Кещян объяснял ссору разницей в менталитетах, утверждая, что коллега позволила себе высказывание, которое его сильно задело. Их рабочие отношения так и не наладились. Кожевникова покинула проект, и в новых сезонах «Универа» они больше не пересекались. Сам Кещян предпочитает не вспоминать об этой истории, считая, что ссоры на площадке — обычное дело.
Пик популярности в «Универе» совпал у Кещяна с периодом так называемой «звездной болезни», которая, по его собственным словам, проявлялась в высокомерном поведении. Это привело к ряду неприятных инцидентов. В 2010 году актер попал в серьезное ДТП и его автомобиль сильно пострадал. От тяжелых последствий его спасло лишь то, что основной удар пришелся не на водительское место. В том же году его едва не лишили прав за выезд на встречную полосу. Спустя время Кещян признался, что в момент нарушения был не совсем трезв.
«Мне сказали: "Арарат, ты делаешь то, что раньше порицал". И я осознал. Это отвратительно. Медные трубы — страшная штука. Любое хорошее воспитание дает запас прочности. Но если нет такой подкормки, а я тогда не жил с родителями, плюс посторонние воздействия, это может сбить с толку», — делился артист на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».