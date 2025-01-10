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Ольга Бузова и загадочный «лев»: Поклонники певицы раскрыли личность ее нового возлюбленного, который сильно напоминает ее бывшего

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Недавнее фото Ольги Бузовой с незнакомцем, чье лицо телеведущая вновь скрыла под маской льва, вызвало бурное обсуждение в сети.
Снимок 38-летней звезды, обнимающейся с таинственным мужчиной, быстро разлетелся по интернету и различным пабликам. Подробнее о том, кто находится под маской льва, читайте в материале «Радио 1».

Разрыв с Давой: новая глава в жизни Бузовой

Отношения Ольги с 31-летним блогером и певцом Давой (настоящее имя Давид Манукян) завершились в январе 2021 года. В соцсетях телеведущая сама объявила о разрыве, отметив, что их пути разошлись, и упомянула о «страшных вещах», которые творит ее бывший партнер.



Позже Дава также прокомментировал ситуацию, указав на ревность Бузовой, в том числе к его замужней партнерше по танцевальному проекту. В настоящее время Давид встречается с певицей Мари Краймбрери. Ходят слухи, что пара может стать родителями, хотя ни Дава, ни Мари эти слухи не подтверждают.

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Загадочный «лев»: кто он?

Однако куда больше интересует подписчиков Ольги таинственный мужчина, скрывающийся под маской льва. В последние дни Бузова уже дважды публиковала видео с этим незнакомцем.

Пользователи сети предположили, что речь идет о судебном приставе Романе Литарове из Сочи. Однако пока неясно, какие именно отношения связывают Ольгу и Романа. Возможно, он просто друг владельца бутик-отеля на Роза Хуторе, куда звезда приезжает отдыхать не в первый раз.

Подписчики отметили схожесть Литарова с бывшим возлюбленным Бузовой.

«Дава на минималках», «Похож на Даву», «Симпатичный», «Ну, красивый мужик! Высокий!» — комментируют пользователи интернета.

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Ужин в горах: новые знакомства

Недавно Бузова провела вечер в ресторане «Альпинист» в компании своих давних друзей Буниных. Павел Бунин, владелец банного комплекса в горах, опубликовал фото совместного ужина, на котором был замечен мужчина, одетый так же, как загадочный кавалер в блоге Ольги.

Реакция матери: ожидание знакомства

Мать Ольги Бузовой, Ирина Александровна, пока не знакома с новым избранником своей дочери. В интервью она призналась, что ей все равно, какую должность занимает молодой человек — главное для нее — его отношение к Ольге.

«Не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне все равно», — рассказала она.

Мама телеведущей с нетерпением ждет возможности познакомиться с ее новым возлюбленным.

«Она всегда знакомит, если у нее серьезные намерения. Не у него, а именно у нее», — подчеркнула Ирина Александровна.

Мечта о материнстве

В конце 2024 года Ольга Бузова сделала откровенное заявление в беседе с журналистами. Она поделилась своей мечтой взять паузу в карьере, выйти замуж и стать мамой. Однако имя будущего супруга Бузова раскрывать не спешит, оставляя поклонников в интриге.

По ее словам, после рождения ребенка она намерена на некоторое время исчезнуть из поля зрения зрителей, чтобы сосредоточиться на семье. Тем не менее, певица уверена, что вернется на экран с триумфом, готовая к новым творческим свершениям.

Ольга Бузова — известная российская телеведущая, певица и предприниматель. Ее карьера началась на телепроекте «Дом-2», где она завоевала популярность и признание зрителей. После завершения участия в проекте, Бузова активно развивала свою карьеру в различных сферах: телевидении, музыке, театре и бизнесе.

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