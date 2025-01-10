Ольга Бузова и загадочный «лев»: Поклонники певицы раскрыли личность ее нового возлюбленного, который сильно напоминает ее бывшего

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Недавнее фото Ольги Бузовой с незнакомцем, чье лицо телеведущая вновь скрыла под маской льва, вызвало бурное обсуждение в сети.
Снимок 38-летней звезды, обнимающейся с таинственным мужчиной, быстро разлетелся по интернету и различным пабликам. Подробнее о том, кто находится под маской льва, читайте в материале «Радио 1».
Позже Дава также прокомментировал ситуацию, указав на ревность Бузовой, в том числе к его замужней партнерше по танцевальному проекту. В настоящее время Давид встречается с певицей Мари Краймбрери. Ходят слухи, что пара может стать родителями, хотя ни Дава, ни Мари эти слухи не подтверждают.
Пользователи сети предположили, что речь идет о судебном приставе Романе Литарове из Сочи. Однако пока неясно, какие именно отношения связывают Ольгу и Романа. Возможно, он просто друг владельца бутик-отеля на Роза Хуторе, куда звезда приезжает отдыхать не в первый раз.
Подписчики отметили схожесть Литарова с бывшим возлюбленным Бузовой.
Мама телеведущей с нетерпением ждет возможности познакомиться с ее новым возлюбленным.
По ее словам, после рождения ребенка она намерена на некоторое время исчезнуть из поля зрения зрителей, чтобы сосредоточиться на семье. Тем не менее, певица уверена, что вернется на экран с триумфом, готовая к новым творческим свершениям.
Ольга Бузова — известная российская телеведущая, певица и предприниматель. Ее карьера началась на телепроекте «Дом-2», где она завоевала популярность и признание зрителей. После завершения участия в проекте, Бузова активно развивала свою карьеру в различных сферах: телевидении, музыке, театре и бизнесе.
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Разрыв с Давой: новая глава в жизни БузовойОтношения Ольги с 31-летним блогером и певцом Давой (настоящее имя Давид Манукян) завершились в январе 2021 года. В соцсетях телеведущая сама объявила о разрыве, отметив, что их пути разошлись, и упомянула о «страшных вещах», которые творит ее бывший партнер.
Позже Дава также прокомментировал ситуацию, указав на ревность Бузовой, в том числе к его замужней партнерше по танцевальному проекту. В настоящее время Давид встречается с певицей Мари Краймбрери. Ходят слухи, что пара может стать родителями, хотя ни Дава, ни Мари эти слухи не подтверждают.
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Загадочный «лев»: кто он?Однако куда больше интересует подписчиков Ольги таинственный мужчина, скрывающийся под маской льва. В последние дни Бузова уже дважды публиковала видео с этим незнакомцем.
Пользователи сети предположили, что речь идет о судебном приставе Романе Литарове из Сочи. Однако пока неясно, какие именно отношения связывают Ольгу и Романа. Возможно, он просто друг владельца бутик-отеля на Роза Хуторе, куда звезда приезжает отдыхать не в первый раз.
Подписчики отметили схожесть Литарова с бывшим возлюбленным Бузовой.
«Дава на минималках», «Похож на Даву», «Симпатичный», «Ну, красивый мужик! Высокий!» — комментируют пользователи интернета.
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Ужин в горах: новые знакомстваНедавно Бузова провела вечер в ресторане «Альпинист» в компании своих давних друзей Буниных. Павел Бунин, владелец банного комплекса в горах, опубликовал фото совместного ужина, на котором был замечен мужчина, одетый так же, как загадочный кавалер в блоге Ольги.
Реакция матери: ожидание знакомстваМать Ольги Бузовой, Ирина Александровна, пока не знакома с новым избранником своей дочери. В интервью она призналась, что ей все равно, какую должность занимает молодой человек — главное для нее — его отношение к Ольге.
«Не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне все равно», — рассказала она.
Мама телеведущей с нетерпением ждет возможности познакомиться с ее новым возлюбленным.
«Она всегда знакомит, если у нее серьезные намерения. Не у него, а именно у нее», — подчеркнула Ирина Александровна.
Мечта о материнствеВ конце 2024 года Ольга Бузова сделала откровенное заявление в беседе с журналистами. Она поделилась своей мечтой взять паузу в карьере, выйти замуж и стать мамой. Однако имя будущего супруга Бузова раскрывать не спешит, оставляя поклонников в интриге.
По ее словам, после рождения ребенка она намерена на некоторое время исчезнуть из поля зрения зрителей, чтобы сосредоточиться на семье. Тем не менее, певица уверена, что вернется на экран с триумфом, готовая к новым творческим свершениям.
Ольга Бузова — известная российская телеведущая, певица и предприниматель. Ее карьера началась на телепроекте «Дом-2», где она завоевала популярность и признание зрителей. После завершения участия в проекте, Бузова активно развивала свою карьеру в различных сферах: телевидении, музыке, театре и бизнесе.
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Дарья Осипова