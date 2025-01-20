Умерший в СИЗО банщик, любовник Собчак и влиятельные олигархи: тайные и самые громкие романы Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
20 января Анастасия Волочкова празднует своей 49-й день рождения. Она ведет активную светскую жизнь и привлекает к себе внимание. Поклонники часто обсуждают шпагаты балерины, ее алкогольную зависимость и многочисленных любовников. О ярких и мимолетных романах в жизни балерины рассказывает «Радио 1».
Первые романы Волочковой
Первым публичным любовником Волочковой стал внук примы Инны Зубковской Николай. Ходили слухи, что молодой человек просил бабушку помочь своей возлюбленной закрепиться в Мариинском театре. Вместе они были недолго, однако даже спустя много лет Николай с теплотой вспоминает об этих отношениях и отмечает изобретательность Волочковой в интимной жизни.
Следующим избранником балерины стал Вячеслав Лейбман, которого она увела у Ксении Собчак. Однако тогда Волочкова заявляла, что никаких любовных отношений между ними не было.
После она непродолжительное время встречалась с предпринимателем Михаилом Живило. Пара рассталась из-за проблем бизнесмена с законом.
Были у Анастасии и заграничные поклонники. Например, британец Энтони Керман, который увидел ее в «Спящей красавице» в Лондоне и без памяти влюбился. Ходили слухи, что он даже бросил семью ради российской красавицы. Он дарил Волочковой роскошные подарки и занимался организацией гастролей. Позже прима заявляла, что с Керманом ее связывала лишь тесная дружба.
Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Позже балерина часто появлялась на светских мероприятиях с меценатом Анзори Аксентьевым, связь с ним она отрицала. Следующего своего любовника — миллиардера Сергея Полонского — Волочкова называла редким мужчиной, покорившим ее романтичными поступками. Ему она отдалась в первый же вечер знакомства, после того, как он прислал ей огромный букет роз.
Скандальные отношения с Сулейманом Керимовым
Судьба свела Анастасию с миллиардером Сулейманом Керимовым. Роман продлился 3,5 года. Балерина наслаждалась красивой жизнью и любимым мужчиной, несмотря на его патологическую ревность. Позже она рассказывала, что он нанимал сыщиков, чтобы следить за ней, охрану. Волочкову ревность богатого любовника не напрягала.
Рассталась пара вовсе не из-за ревности, а из-за темы детей.
«Когда я забеременела и хотела ему об этом сказать, он в этот же вечер сел со мной на диване и, еще не зная о том, что я в положении, сказал: "Если у нас родится ребенок и мы с тобой расстанемся, например, ты что-то сделаешь, что мне не понравится. Имей в виду, что по нашим законам ребенка у тебя заберут"», — рассказывала Волочкова.
Тогда она не смогла ему признаться в своей беременности, разорвала отношения и сделала аборт. Позже она заявляла в эфире «Битвы экстрасенсов», что избавиться от ребенка ее заставила мать, которая все время была против отношений Анастасии с Сулейманом.
С тех пор прошло более 20 лет. Волочкова до сих пор признается, что любовь к Керимову по сей день живет в ее сердце.
Жизнь после тяжелого расставания
Пережив болезненное расставание с Керимовым, Волочкова в начале 2000 года начала встречаться с Игорем Вдовиным. Вместе они пробыли четыре года. За это время Анастасия родила от него дочь Ариадну.
Позже мужчина взял у Волочковой в долг три миллиона долларов, но так их и не вернул. После разрыва с мужчиной Волочкова призналась, что их отношения были фиктивными.
Залечить раны балерине помог танцор Ринат Арифуллин, от которого она ушла к руководителю компании по транспортировке нефти Бахтияру Салимову. Роман продлился девять месяцев и завершился по инициативе балерины.
Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Роман с Джимом Керри
Анастасия рассказывала, что за ней ухаживал голливудский актер Джим Керри. Первая их встреча произошла в 2001 году, однако тогда балерина была в отношениях. В 2002 году между ними закрутился роман.
«Мы ездили вместе на разные курорты, он прилетал на мои гастроли. Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — охотно делилась Волочкова подробностями романа с Керри.
Роман с Николаем Басковым
В 2013 году у Волочковой приключился бурный роман с Николаем Басковым. Они вместе провели шикарный отдых на Мальдивах. Однако тогда хейтеры были уверены, что любовная история – не более чем пиар-акция. Однако Анастасия заявляла, что чувства были искренними.
То охранник, то фитнес-тренер
Долго одна Волочкова не оставалась никогда. Ее соседи рассказывали, что у нее много мужчин. Они замечали ее в компании охранника пригородного жилого комплекса, то в обществе фитнес-тренера из ближайшего подмосковного спортивного клуба.
Сама же прима не хотела раскрывать имя своего очередного избранника, мотивируя это тем, что «счастье любит тишину». Она лишь сказала, что он – состоятельный бизнесмен и не женат. Роман с неким Олегом продлился 10 месяцев.
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В октябре 2021-го балерина продемонстрировала своего нового избранника — сотрудника железнодорожной компании Владимира. Но новый 2022 год она уже встречала в компании другого мужчины, которого она встретила на программе «Давай поженимся». 44-летний мускулистый Сергей Кузнецов приглянулся Волочковой, и они вместе отправились в отпуск на Мальдивы. Через месяц отношения закончились, а в 2023 году Кузнецов, которого в сети прозвали банщиком, умер в СИЗО. Бывшая любовница на похороны не пришла, мотивируя это тем, что приглашала его только на романтическое путешествие, после которого каждый должен был идти своей дорогой.
Тем временем, в 2022 году в Турции Анастасия знакомится с восточным мужчиной. Сплетники говорили, что избранником балерины стал таксист-азербайджанец, однако сама она заявляла, что на нее запал настоящий богач, который арендовал для нее целый остров.
«Он и в сексе был офигительный. Для меня это очень важно. <...> Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — признавалась Волочкова в Rutube-шоу «Злые языки».
После окончания курортного романа Анастасия недолго пробыла одна и вновь быстро наладила личную жизнь. В декабре 2022-го она раскрыла имя нового избранника, которым оказался кондитер Дмитрий Дюран. Она называла его Дедом Морозом и даже планировал сыграть свадьбу. Однако 17 января стало известно, что его приговорили к семи годам колонии за мошенничество.
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Тем временем в 2025-м балерина полетела на Мальдивы с 26-летним партнером по шоу Марчело Абабия. Экс-прима выкладывает много фотографий с отдыха. Она целует своего спутника в губы, называет себя его женой, но отмечает, что он ей не более чем коллега.
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Элина Позднякова